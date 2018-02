SPD-Mitgliedervotum zur GroKo startet in Berlin

Das mit Spannung erwartete SPD-Mitgliedervotum über eine Neuauflage der Großen Koalition mit der Union kommt auch in Berlin in Gang. Nun werden erst der Koalitionsvertrag und dann die Abstimmungsunterlagen verschickt.

Beim Mitgliedervotum über die Große Koalition beginnt für die SPD-Mitglieder in Berlin nun die entscheidende Phase. Am Samstag sollen die meisten der fast 21.600 abstimmungsberechtigten Berliner Genossen zunächst den 177-seitigen Koalitionsvertrag im Briefkasten finden. Am Montag oder Dienstag folgen dann die Abstimmungsunterlagen, wie die Bundespartei mitteilte. Diese können die Mitglieder dann ausgefüllt bis zum 2. März zurücksenden. Die Stimme ist gültig, wenn auch die beigefügte eidesstattliche Erklärung unterschrieben ist.