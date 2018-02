Micha BRB Dienstag, 20.02.2018 | 16:46 Uhr

Falscher Berichterstattung, es wurde Einspruch gegen das Urteil erhoben und ist somit nicht mehr rechtskräftig, erst wenn die Revision gelaufen ist kann man hier von einer Verurteilung sprechen wenn er dann verurteilt wird, das hier Linke, SPD gerne den Sittenwächter spielen wollen ist verständlich, aber bei den Umfragewerten klammert man sich halt an jeden Strohhalm und man sollte sich an die eigende Nase fassen, bzw, vor der eigenden Haustür kehren , wäre anständiger und glaubhafter.und liebes rbb Taem es bringt rein gar nichts solche Meldungen da läßt sich keiner von seinem Urteil über diese Politik der Alt Parteien beeinflussen, das solltet doch auch Ihr so langsam aber sicher mit bekommen haben.habe nichts gegen Sachliche & ehrliche Berichterstattung aber bitte keine Vorverurteilungen .