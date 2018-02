Die Staatsanwaltschaft Dresden hat ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier eingeleitet - wegen des Verdachts der Beleidigung in einem Tweet über Noah Becker. Zuvor habe der Bundestag gegen diesen Schritt innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 48 Stunden keinen Widerspruch eingelegt, berichtet die Tageszeitung "Welt" am Mittwoch.

Auslöser für die Ermittlungen ist ein Tweet, der am 2. Januar über Maiers Account verbreitet wurde. Darin wird Noah Becker, Sohn der Tennislegende Boris Becker, als "kleiner Halbneger" verunglimpft. Der Dresdner AfD-Politiker behauptet, den Tweet nicht selbst verfasst zu haben.



Kurz nach Veröffentlichung löschte Maier den Tweet. Er bezichtigt einen seiner Mitarbeiter, den Tweet verfasst zu haben. Diesen habe er "zur Rede gestellt und ihm eine Abmahnung erteilt", schrieb der sächsische Politiker in einer internen E-Mail an den Sprecher der AfD-Fraktion, Christian Lüth.



Beckers Rechtsanwalt, der Berliner Jurist Christian-Oliver Moser, hatte Strafanzeige gegen Maier erstattet. Zudem ging Moser im Auftrag seines Mandanten gegen den Politiker zivilrechtlich vor und ließ ihm die strittigen Äußerungen per Einstweiliger Verfügung verbieten.