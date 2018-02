In früheren Rathäusern, Kasernen, Fabriken oder Flugzeug-Garagen in Berlin leben inzwischen "nur" noch 2.400 Flüchtlinge. Tausende wurden 2017 in etwas bessere Unterkünfte oder in Wohnungen umquartiert. Eine Übersicht über den aktuellen Stand.

In Berlin leben noch rund 2.400 Flüchtlinge in Notunterkünften. Das teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Mittwoch auf Anfrage von rbb|24 mit. Im November waren es noch rund 5.500 Menschen. Bis Ende 2018 sollten alle Notunterkünfte in Berlin geschlossen oder umgebaut sein, so der Plan des Senats.

In den kommenden zwei bis drei Wochen sollen rund 600 weitere Flüchtlinge in geeigneteren Wohnraum umgesiedelt werden, etwa in die Alte Jakobstraße in Kreuzberg oder in das Containerdorf am Tempelhofer Columbiadamm. Dort soll die Zahl der Bewohner von jetzt 300 bis Ende März auf 600 erhöht werden.

In der einstigen Zigarettenfabrik in der Spandauer Mertensstraße sind laut Langenbach von rund 1.000 Notaufnahmeplätzen noch rund 280 belegt.

Danach werden sie auf 13 Aufnahmeeinrichtungen in der ganzen Stadt verteilt, zum Beispiel in Gebäude in der Lietzenburger Straße, An der Urania oder der Stresemannstraße. Aktuell sind in den Aufnahmeeinrichtungen insgesamt rund 2.700 Menschen untergebracht.

Der Berliner Senat hat am Mittwoch einen Plan für weitere modulare Unterkünfte (MUFs) für Flüchtlinge an 25 Standorten vorgelegt - also schnell zu errichtende Bauten aus Beton-Fertigkteilen. In jedem Bezirk sollen zwei dieser MUFs entstehen. Zehn MUFs der ersten Generation sind laut Senat bereits in Betrieb, 19 weitere noch im Bau oder in Planung. Die Zahlen des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten differieren leicht (siehe Tabelle unten).

Neuer Wohnraum sei nötig, weil derzeit noch mehr als 19.000 Menschen in Unterkünften lebten, in denen sie nicht dauerhaft bleiben könnten, sagte am Mittwoch Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD).

Außer in den MUFs sind auch Flüchtlinge in so genannten "Tempohomes" (temporary homes = vorübergehende Unterkunft) untergebracht. Insgesamt 17 dieser Containerunterkünfte sind fertig oder im Bau (siehe Tabelle unten). Im Unterschied zu MUFs dürfen sie jedoch nur maximal drei Jahre genutzt werden.