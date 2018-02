Bild: dpa/Thomas Uhlemann

Stand der Umbauten in Berlin - Hier werden aus Autospuren Radwege

08.02.18 | 12:53 Uhr

Der Berliner Senat hat nach Regierungsantritt angekündigt, Autospuren zugunsten von Radfahrern umzubauen. Mittlerweile gibt es die ersten Baustellen. Bis Radfahrer und auch Fußgänger mehr Platz bekommen, wird es aber noch mindestens einige Monate dauern.



Der rot-rot-grüne Senat hat im vergangenen Jahr angekündigt, Autospuren auf einigen Berliner Straßen in Radwege umzuwandeln: in der Danziger Straße im Prenzlauer Berg sowie in der Frankfurter Allee, die durch Mitte, Friedrichshain und Lichtenberg führt. Unter den Linden in Mitte soll zudem ganz für den Autoverkehr gesperrt werden. Wie die Verkehrsverwaltung rbb|24 mitteilte, laufen bereits Planungen - an einigen Stellen werde auch schon gebaut.

Am weitesten gediehen ist das Projekt Danziger Straße: Hier laufen demnach bereits die Bauarbeiten zwischen Landsberger Allee und Bötzowstraße. Die Markierung der Radfahrstreifen bei diesem südöstlichen Abschnitt soll im Sommer erfolgen. Über den nordöstlichen Abschnitt (Bötzowstraße - Prenzlauer Allee) müsse sich der Senat noch mit dem Bezirk abstimmen, hieß es.

Bild: bing/rbb

In der Frankfurter Allee soll zwischen der Niederbarnim- und der Jessnerstraße eine Autospur an Radfahrer gehen. Wie die Senatsverkehrsverwaltung am Mittwoch rbb|24 mitteilte, sind die "Planunterlagen für die Radverkehrsanlage nach diversen Abstimmungen fertiggestellt worden". Nun warte man auf die Stellungnahmen der Bezirke und Behörden, zum Beispiel der Straßen- und Grünflächenämter und der Straßenverkehrsbehörde. Ein ähnliches Ziel wie bei der Frankfurter Allee verfolgt der Senat mit der Umwandlung einer Autospur in eine Radspur in der :

Bild: Karte: BingMaps, Grafik: rbb

Unter den Linden soll zwischen Stadtschloss und Brandenburger Tor zur Fußgängerzone werden. Hier arbeite man derzeit an einem Gesamtkonzept für den Durchgangsverkehr, hieß es. Es soll Ausnahmen geben - so dass zum Beispiel Anlieger weiterhin durch Unter den Linden fahren sollen können. Für 2018 ist eine Untersuchung geplant, wie der Verkehr im betroffenen Bereich umgestaltet werden könnte. Ergebnisse werden für 2019 erwartet. Gleichzeitig arbeitet die Verkehrsverwaltung an einem "Maßnahmenprogramm" für Unter den Linden. Hintergrund für die Umgestaltung ist auch die geplante Eröffnung des Stadtschlosses. Weil sich danach der Besucherstrom auf dem Boulevard verdoppeln könnte, so die Voraussage, sollen in Zukunft nur noch Fußgänger, Radfahrer, Busse, Taxen und diplomatischer Verkehr dort unterwegs sein. Wenn es nach Plan läuft, wird Unter den Linden zur Fußgängerzone, bevor das Stadtschloss 2019 eröffnet wird.