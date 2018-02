In Brandenburg können Eltern ihre Sechstklässler seit Montag für die weiterführende Schule anmelden.



Mit dem Beginn des zweiten Schulhalbjahres nehmen die jeweiligen Grundschulen die Anmeldeformulare für die gewünschten Oberschulen, Gesamtschulen oder Gymnasien entgegen. In zehn Tagen werden die Unterlagen dann an die weiterführenden Schulen weitergereicht. Derzeit besuchen in Brandenburg rund 19.000 Schülerinnen und Schüler die sechste Klasse.



In Berlin beginnt die Anmeldefrist für die siebte Jahrgangsstufe erst am Dienstag. Sie endet wie in Brandenburg am 21. Februar.