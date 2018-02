David Berlin Montag, 12.02.2018 | 11:39 Uhr

Schwieriges Thema - grundsätzlich bin ich dagegen. Es diskriminiert gleichzeitig die anderen 190 Nationalitäten in Berlin, weil es für diese kein kostenloses Sprachangebot an Schulen gibt. Das Erlernen einer Sprache, speziell die einer in Deutschland irrelevanten Muttersprache, ist Privatvergnügen und privat zu bezahlen. Die Lösung kann nicht heißen, dass wir für alle 190 Nationen dauerhaft kostenlose Sprachkurse in Schulen anbieten. Wenn kostenlose Nachhilfe an Schulen, dann in Deutsch (da würde aber keiner hingehen).



Dafür spräche vielleicht: Es ist fakultativ und es kann ein Gegenpol zu den fraglichen Sprachangeboten des Generalkonsulats sein, wo offenkundig mehr als nur Sprache vermittelt werden soll. Das Konsulat sollte zumindest an den Kosten beteiligt werden.



Fazit: Vermeintlich gut gemeint, aber am Ende nicht förderlich und ein falsches Signal. Welche Sprache wer privat lernen möchte, steht jedem frei.