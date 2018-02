Am Donnerstag, dem Jahrestag der Bombenangriffe auf Cottbus, soll in der Stadt für Weltoffenheit demonstriert werden. Auch Ministerpräsident Woidke wird dabei sein. Im Vorfeld wehrt er sich gegen Vorwürfe, das Land habe zu spät auf Hilferufe reagiert.

"Angestellte der Stadt werden nur in Uniform respektiert"

Bezogen auf Übergriffe durch und auf Flüchtlinge sagte er am Montag dem rbb, es sei "de facto unmöglich" im Vorfeld alles zu sehen, alles zu erahnen und alles zu verhindern. Solche Vorfälle würden aber nicht toleriert, die Taten würden geahndet. "Daneben ist es notwendig zu zeigen, dass wir uns von diesen Straftaten nicht davon abbringen lassen, dass wir in einer modernen, freiheitlichen und offenen Gesellschaft leben wollen und, dass wir uns von Rechtsextremisten nicht einschüchtern lassen", so Woidke.