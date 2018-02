Bild: dpa/Boris Roessler

Jahrestag der Bombardierung der Stadt - Cottbus will sich mit Sternmarsch zum Miteinander bekennen

15.02.18 | 12:35 Uhr

Sternmarsch für Weltoffenheit: Mit einer Demonstration wollen Cottbuser am Donnerstag den jährlichen rechten Aufmärschen zum Jahrestag des Bombenangriffs 1945 etwas entgegensetzen. Nach den jüngsten Ereignissen ist dieser Wunsch noch drängender.

Mit einem Sternmarsch soll am Donnerstag in Cottbus für Weltoffenheit und gegen Rassismus demonstriert werden. Anlass ist der 73. Jahrestag des alliierten Luftangriffs auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg, bei dem rund 1.000 Menschen ums Leben kamen. Rechte Gruppen nutzten diesen Tag in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufmärsche, bei denen sie den Bombenkrieg gegen Nazi-Deutschland als gezieltes Verbrechen an der deutschen Bevölkerung darstellten. Dieses Mal ist keine solche Demo angekündigt, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit.

Gegenpol zu rechten Aufmärschen

Die schon traditionelle Demonstration, zu der der Verein "Cottbuser Aufbruch" aufruft, ist vor Jahren als Gegenpol zu den rechten Aufmärschen initiiert worden. In diesem Jahr soll sie aber auch ein friedliches Zeichen nach den Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen in der Stadt setzen. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehören neben zahlreichen Bürgern auch führende Repräsentanten der Stadt, der Parteien und der Regierung - unter ihnen Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (SPD). Angekündigt hat sich auch der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge.



Woidke wird sprechen

Der Marsch soll ab 17 Uhr von vier Punkten der Stadt aus zum Platz an der Oberkirche ziehen. Bei der abschließenden Kundgebung soll auch Ministerpräsident Dieter Woidke (SPD) sprechen. Im Gespräch mit dem rbb sagte der SPD-Politiker am Donnerstag, Cottbus habe durch das Bild, das es in den vergangenen Wochen nach außen abgegeben habe, einen Stempel aufgedrückt bekommen, den es nicht verdient habe. Dieser Ruf könne der Stadt schaden. Jetzt müsse gezeigt werden, dass Cottbus eine weltoffene Stadt sei. Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch sagte dem rbb, der Hilferuf der Stadt habe offenbar gewirkt: Es gebe einen engen Austausch mit - und mehr Geld von - der Landesregierung. Polizei und Ordnungsamt seien seit zwei Wochen in der Innenstadt stärker präsent und die Stimung deutlich entspannter. Trotzdem sei die soziale Versorgung der Flüchtlinge, die zusätzlich in die Stadt gekomen seien, noch nicht gewährleistet. Es gebe also noch einiges zu tun. Landes-Wissenschaftsministerin Münch bekräftigte im rbb, man werde die Stadt auch weiterhin dabei unterstützen, die Probleme zu bewältigen.

Demos gegen die Ausländerpolitik

Der Platz an der Oberkirche, wo die Kundgebung des "Cottbuser Aufbruchs" geplant ist, war in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz für Demos gegen die Ausländerpolitik der Bundesregierung. Unter die Teilnehmer mischten sich stets auch Rechtsextreme. Zuletzt hatte es nach mehreren Gewaltvorfällen – sowohl von Flüchtlingen als auch gegen Flüchtlinge - deutlich mehr Zulauf gegeben. Anfang Februar waren es nach Schätzungen von Beobachtern mehr als 2.000 Teilnehmer gewesen. Die Veranstalter hatte gar von mindestens 5.000 gesprochen.

Steinmeier läft Cottbuser ein

Die Auseinandersetzungen in Cottbus haben auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf den Plan gerufen. Er hat für den kommenden Dienstag (20. Februar) Repräsentanten und Bürger der Stadt Cottbus zu einem Gespräch eingeladen. Der Bundespräsident wolle sich aus erster hand über die Lage in der Stadt informieren, hieß es am Mittwoch aus dem Bundespräsidialamt.

