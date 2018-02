Die Kandidaten für die Landratswahl in der Uckermark und im Barnim stehen fest. Am Donnerstag war die Frist für Wahlvorschläge geendet.

In der Uckermark tritt amtierende Landrat Dietmar Schulze von der SPD gegen die jetzige Strasburger Bürgermeisterin Karina Dörk von der CDU und Torsten Gärtner von der Listenvereinigung BVB/Freie Wähler, Bankangestellter aus Schwedt, an. Im Barnim treten fünf Kandidaten an: Othmar Norbert Nickel (CDU), Daniel Kurth (SPD), Mark Matthies von der Bürgerfraktion Barnim, Sven Weller von BVF/Freie Wähler und Michael Luthardt von Bündnis 90/Die Grünen.

Die Landratswahlen in der Uckermark und auch im Nachbar-Landkreis Barnim finden am 22. April statt. Der Termin für eine mögliche Stichwahl wäre am 6. Mai.



Wegen der geplanten Kreisgebietsreform sollten die Landratswahlen in sechs Brandenburger Landkreisen eigentlich bis 2019 ausgesetzt werden - darunter auch Barnim und Uckermark. Mit dem Scheitern der Reform wurden die Wahlen jedoch wieder angesetzt.

In Barnim endet die Amtszeit von Bodo Ihrke (SPD) am 3. Mai 2018, in der Uckermark die von Landrat Dietmar Schulze (SPD) am 31. Mai.