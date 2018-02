Robin Berlin Mittwoch, 28.02.2018 | 13:49 Uhr

Das mit der Tagesmutter ist als Ersatz zur Betreuung (zumindest in Kreuzberg) ein Witz. Jemand aus meiner Familie ist als Tagesmutter in Kreuzberg tätig... noch. Eine weitere Tagesmutter wird ebenfalls bald aufhören in Kreuzberg und es gibt ungebremste Anfragen nach Betreuung der kleinsten. Kurzum: Es gibt einen Tagespflegemangel in Kreuzberg. Viele Bezirke nehmen zudem auch keine Kinder auf die, aus anderen Bezirken stammen. Kreuzberg gehört hier natürlich dazu...



Aber in Kreuzberg ist schon alles in Ordnung, wenn man oberflächlich an der Kruste kratzt.