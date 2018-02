Bild: dpa/Schoening

Namensstreit im Afrikanischen Viertel - Vorschläge für neue Straßennamen liegen vor

28.02.18 | 18:50 Uhr

Wegen ihrer problematischen Namensgeber sollen drei Straßen im Afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding umbenannt werden. Ein Jury-Verfahren scheiterte, nun gibt es Vorschläge von Gutachtern. Am Donnerstag stellen die Fraktionen der BVV Mitte die Namen vor. Von Bettina Rehmann

Für die Petersallee, die Lüderitzstraße und den Nachtigalplatz in Berlin-Wedding liegen neue Namensvorschläge vor. Die Straßen sollen wegen ihrer problematischen Namensgeber umbenannt werden. So erinnert die Petersallee an den Afrikaforscher und Kolonialisten Carl Peters (1856-1918), der als Rassist bekannt war und wegen offener Gewalt gegen Indigene den Beinamen "Hänge-Peters" trug. Die Lüderitzstraße geht auf den Unternehmer Adolf Lüderitz (1834-1886) zurück, der auf betrügerische Weise in Namibia Land erworben hatte. Der Afrikaforscher und kaiserliche Kolonialkommissar für Westafrika, Gustav Nachtigal (1834-1885) ist bisher Namensgeber des Nachtigalplatzes.

Die Fraktionen von SPD, FDP, Linke, Grüne, AfD und die Piraten haben dem Bezirksamt Gutachten zu neuen Namensvorschlägen zukommen lassen. Die CDU beteiligte sich nicht an dem Verfahren. rbb|24 liegen alle Gutachten vor.

Bell-Platz oder Makeba-Allee

Die SPD-Fraktion hatte den HU-Afrikaexperten Andreas Eckert gebeten, Vorschläge zu machen: Er schlägt einen Bell-Platz vor, benannt nach Rudolf Manga Bell (1873-1914), der gegen die Zwangsumsiedlung und Enteignung des Duala-Volkes kämpfte und später hingerichtet wurde. Auch wird eine Benennung nach der südafrikanischen Musikerin Miriam "Mama Afrika" Makeba (1932-2008), die sich gegen die Apartheid einsetzte, vorgeschlagen, ebenso wie die Herero und Unabhängigkeits- und Frauenrechtekämpferin Anna Mungunda (1932-1959).

Für die FDP schlug Regina Römhild vom Institut für Europäische Ethnologie an der HU ebenfalls eine Benennung nach Miriam Makeba vor (Miriam-Makeba-Allee), außerdem diskutiert sie eine Jakobus-Morenga-Straße und den Audre-Lorde-Platz. Jakobus Morenga (1875-1907) war einer der Anführer des Nama und Herero-Aufstandes gegen die Kolonialmächte. Audre Lorde (1934-1992) war Aktivistin und Schriftstellerin, die sich für die Rechte von Schwarzen und Homosexuellen einsetzte.

Die Namensvorschläge der Linke-Fraktion geht auf die Auswahl der Gutachter Ellen Ndeshi Namhila, Prorektorin an der Universität Namibia, und den Entwicklungssoziologen Reinhart Kößler zurück. Wie die Berliner Zeitung (Mittwochsausgabe) berichtete, wollen die beiden Gutachter unter anderem den Maji Maji-Aufstand durch eine Namensgebung gewürdigt sehen.

Die Piraten schlugen ebenfalls Jacob Marengo (abweichende Schreibweise zu Jakobus Morenga) und Simon "Captain" Kooper (1860-1913), der als Nama-Anführer gegen die Kolonialmächte kämpfte, vor. Die AfD legte eine Diskussion der Namens-Umbenennung auf 23 Seiten durch den AfD-Bundestagsabgeordneten Götz Frömming vor. Darin wird die Kolonialgeschichte der Deutschen umrissen und anstatt einer Umbenennung empfohlen, eine "Kontextualisierung" vorzunehmen. Das Beibehalten der umstrittenen Namen helfe bei der Reflexion des geschichtlichen Erbes.



Kritik am Gutachter-Verfahren

In Wedding selbst engagiert sich auch die Initiative Pro Afrikanisches Viertel (IPAV)- allerdings nicht für die Umbenennung, sondern für die Umwidmung der Straßennamen. Sie fordern, dass die Straßennamen gleich bleiben, aber an einen anderen Träger dieses Namens erinnern. Dies sei bei der Petersallee bereits der Fall. Sie müsse deswegen auch nicht umbenannt werden, weil sie inzwischen nicht an Carl Peters, sondern an den Nazi-Widerstandskämpfer und Mitautor der Berliner Verfassung, Hans Peters (1896-1966), erinnere.

Karina Filusch von der Initiative kritisiert zudem das Verfahren mit den Gutachtern als intransparent und ungeeignet: Weder sei den Fraktionen vorgegeben worden, welcher wissenschaftlichen Disziplin die Gutachtenden angehören sollten, noch seien Namensvorschläge unter einheitlichen Fragestellungen diskutiert worden, sagte sie rbb|24 am Dienstag. Zudem gingen die Betrachtungen auf eine unvollständige Liste zurück. So sei etwa der Vorschlag ihrer Initiative, nämlich die Umwidmung der Straßen, nie in die Liste aufgenommen worden. Aus ihrer Sicht seien viele Bürger und Gewerbetreibenden im Afrikanischen Viertel gegen eine Namensänderung, zudem fühlten sich viele übergangen. Nur zehn Prozent der knapp 200 Namensvorschläge in der ursprünglichen Liste [berlin.de] kämen von Menschen aus dem Viertel selbst.

Streit zieht sich lange hin Der Streit um neue Namen für die Petersallee, die Lüderitzstraße und den Nachtigalplatz in Berlin-Wedding zieht sich bereits lange hin: Vor zwei Jahren beschloss die Bezirksversammlung Mitte, Umbenennungsvorschläge zu sammeln. Aus knapp 200 Vorschlägen für neue Namen wählte eine Jury sechs Vorschläge aus, die weiter diskutiert werden sollten, diese waren aber wiederum zum Teil stark kritisiert worden. So wurde entschieden, dass jede Fraktion eigenverantwortlich einen Gutachter beauftragt. Diese sollten nochmals auf die Vorschläge schauen, drei auswählen und die Auswahl wissenschaftlich begründen. Die so herausgearbeiteten Vorschläge sollen nun am Donnerstagabend im Rathaus des Bezirks Mitte in Tiergarten öffentlich vorgestellt werden. Auch hierzu kommt Kritik von der Initiative Pro Afrikanisches Viertel: Um Bürgernähe zu zeigen, hätte die Veranstaltung aus Sicht von Karina Filusch nach Wedding gehört.