Stimmen Sie ab!

Soll der Nahverkehr in Berlin kostenlos werden?

Einfach in Bus, U-Bahn oder Tram einsteigen, ohne ein Ticket zu kaufen: Soll das in Berlin Realität werden? Sicher ist, dass die Kosten allein für eine Gratis-BVG ohne S-Bahn 900 Millionen Euro jährlich übersteigen würden. Trotzdem eine gute Idee? Was denken Sie?