Die höchste Belastung mit Stickstoffdioxid gab es demnach an einer Messstation in Berlin-Neukölln: Dort wurden im Jahresmittel jeweils 49 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Aber auch an der Schildhornstraße in Steglitz und an der Frankfurter Allee wurde der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid überschritten.

Die höchsten Werte in Brandenburg wurden an zwei Stationen in Potsdam gemessen - jeweils 34 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. An den meisten Messstationen seien die Werte aber niedriger ausgefallen als 2016, hieß es.

rbb|24 hatte im Dezember bei gemeinsamen Messungen mit der Technischen Universität Berlin (TU) jedoch herausgefunden, dass es in der Hauptstadt weit mehr Gegenden gibt, in denen die Stickoxid-Belastung über dem Grenzwert liegt.

Das Land Berlin misst nur an 39 Standorten. Studierende der TU hatten deshalb an ingesamt 110 Standorten - also an drei mal mehr Orten als der Senat - einen Monat lang mit Passivsammlern gemessen. Dabei maßen sie am Görlitzer Bahnhof einen Höchstwert von 77 Mikrogramm - und an neun weiteren Straßen ebenfalls Werte über 60 Mikrogramm.