rbb/Matthias Bartsch Audio: Inforadio | 01.02.2018 | Knut Müller | Bild: rbb/Matthias Bartsch

Staatsschutz prüft rechtes Motiv - Neuköllner Buchhändler und Linkenpolitiker Ziel von Anschlägen

01.02.18 | 15:04 Uhr

In der Nacht haben Unbekannte das Auto des Neuköllner Buchhändlers Ostermann angezündet - es ist schon der dritte Anschlag auf ihn. Kurz danach ging der Wagen des Linkenpolitikers Kocak in Flammen auf. Nach seinen Worten hätte es auch Tote geben können.

Schon wieder Brandanschläge auf Autos in Berlin-Neukölln: Eines der Fahrzeuge gehört dem Neuköllner Buchhändler Heinz Ostermann, der bereits mehrfach Ziel politisch motivierter Anschläge war. Eine Polizeisprecherin bestätigte rbb|24, dass Unbekannte den Peugeot des Buchhändlers in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.40 Uhr in der Karl-Elsasser-Straße im Stadtteil Britz anzündeten. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Fahrzeug wurde jedoch komplett zerstört. Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach auf Facebook von einem "feigen Angriff auf jemanden, der mit Büchern handelt und sich an vielen Stellen in Rudow ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagiert". Dem rbb sagte Giffey, ihre erste Reaktion sei gewesen: "Oh nein, nicht schon wieder". Inzwischen sei es ja eine Serie von Anschlägen. Sie habe vor Weihnachten mit allen Opfern im Bürgermeisterbüro zusammengesessen und über den Umgang mit diesen Angriffen gesprochen. "Natürlich ist es der größte Wunsch der Betroffenen, dass die Täter gefunden werden." Sie als Bürgermeisterin könne sich nicht in die Arbeit der Polizei einmischen, aber sie erlebe im Kontakt mit den Opfern ein großes Unverständnis darüber, dass es keine Ergebnisse gibt.

Die Buchhandlung "Leporello" in der Krokusstraße. | Bild: rbb/Matthias Bartsch

Buchhändler Ostermann: Anschlag von Rechten verübt

Buchhändler Ostermann sagte rbb|24, er sei "erschüttert" und "sprachlos". Für ihn sei klar, dass es ein gezielter Anschlag von Rechten gewesen sei. Er habe in der Nacht nach dem Anschlag nicht mehr schlafen können und sei um 6 Uhr früh in seinen Laden gefahren. Es sei ihm wichtig, dass die Öffentlichkeit nicht nur von den Angriffen auf ihn, sondern von den vielen Anschlägen im Bezirk erfahre. Ostermann hatte sich mit seiner Buchhandlung "Leporello" im Herbst 2016 der Initiative "Neuköllner Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus" angeschlossen. In seinem Geschäft in der Krokusstraße fanden im Rahmen der Initiative auch Veranstaltungen statt. Vor etwa einem Jahr hatten Unbekannte schon einmal ein Auto des Buchhändlers angezündet und komplett zerstört. Auch damals prüfte der Staatsschutz ein rechtsextremistisches Motiv. Im Dezember 2016 zerstörten Täter die Fensterscheiben des Buchladens "Leporello" durch Steinwürfe. Die Ermittlungen zu den Steinwürfen seien eingestellt worden, sagte Ostermann rbb|24. Auch im Bezug auf sein erstes ausgebranntes Auto wisse er bislang von keinem Ermittlungsergebnis. Der neue Wagen sei nach dem Anschlag aus Spendengeldern finanziert worden - nun hofft der Buchhändler, dass die Versicherung zahlt. Vor allem aber hofft er, dass die Täter endlich gefasst werden, denn vorher werde es wohl keine Ruhe geben. Die Polizei habe im zugesagt, öfter Streife zu fahren, das Gefühl der Unsicherheit bleibe aber bestehen. "Mein Laden ist keine linke, politische Buchhandlung, sondern eher eine Dorfbuchhandlung", sagt Ostermann. "Ich würde mich als engagierten Demokraten bezeichnen."

Das ausgebrannte Auto des Linkenpolitikers Kocak. | Bild: rbb | Matthias Bartsch

Zweiter Anschlag auf Auto von Linkenpolitiker Kocak

Nach Angaben der Polizeisprecherin hat der Staatschutz die Ermittlungen übernommen - auch im Fall eines zweiten Brandanschlags, der sich nur kurze Zeit später ereignete. In beiden Fällen werde ein rechtsextremistisches Motiv geprüft. Der zweite Anschlag richtete sich gegen den Linken-Bezirkspolitiker Ferat Ali Kocak. Im Klettenweg in Rudow ging gegen 3 Uhr nachts sein unter einem Carport geparkter Smart in Flammen auf. Der 38-jährige Linkenpolitiker sagte dem rbb, er habe das Feuer bemerkt und seinen Eltern Bescheid gesagt. Dann sei er mit einem Feuerlöscher rausgerannt, um den Brand vom Gebäude fernzuhalten. "Es hat schon angefangen, am Gebäude zu brennen. Hätte ich es nicht gemerkt, wären wir wahrscheinlich drinnen verbrannt."

"Bürger Neuköllns müssen gegen Rechts aktiv werden"

Auch Kocak beklagt, dass es seit einem Jahr zahlreiche Anschläge in Neukölln gab. Keine der Taten sei aufgeklärt worden. In seinem Fall habe es sogar Tote geben können, so der Linkenpolitiker. "Jetzt ist es sogar schon fünf nach 12 Uhr", warnt er. "Wir müssen aktiv werden, aber nicht nur die Polizei, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger in Neukölln", fordert der 38-Jährige. "Wir müssen auf die Straßen gehen und zeigen, dass wir Solidarität statt Naziterror hier haben wollen." Die Neuköllner Linkspartei bezeichnete den Brandanschlag gegen Kocak als "versuchten Mord". Der mögliche Täterkreis sei seit Monaten bekannt. "Und trotzdem fühlen sich die Nazis so sicher, dass sie immer neue Anschläge begehen", heißt es in einer Mitteilung.