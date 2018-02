Michael BRB Donnerstag, 08.02.2018 | 18:19 Uhr

Ich möchte auch so vieles im Leben , Herr Woidke aber als Minister Präsident in Brandenburg sind Sie fehl am Platze, Sie haben in vielen Sachen versagt, sorry aber was im Moment an SPD alles anliegt da gibt es wichtigeres als Sie weiterhin im Amt