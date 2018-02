Eine zwei in einer Klassenarbeit könnte eine gute Sache sein. Nicht aber, wenn der Grundschüler, der sie in der fünften oder sechsten Klasse schreibt, auf eine halbwegs beliebte Sekundarschule wechseln möchte. Dann verzweifen Kinder und Eltern. Von Sabine Priess

"Aufgabe der Eltern ist es, für ihre Kinder einerseits zu schauen, welches Profil einer künftigen Oberschule sie sich wünschen und andererseits zu überprüfen, wie wichtig ihnen der Fahrtweg ist", sagt die Pressesprecherin für Bildung in Berlin, Beate Stoffers. Wer sich spezielle Angebote für sein Kind wünsche, müsse eben eventuell einen längeren Fahrweg in Kauf nehmen, so Stoffers weiter.

Es geht um Lasse, der derzeit die sechste Klasse einer Pankower Grundschule besucht. Lasse ist ein prima Kind. Freundlich, aufgeschlossen, sportlich und mit vielen Interessen. Obendrein ist der Elfjährige sogar richtig gut in der Schule. Deshalb soll er nach dem Sommer ein Gymnasium besuchen. Doch für viele Pankower Gymnasien ist er mit einem Notendurchschnitt von 1,8 schlicht nicht gut genug. "Das muss man sich einmal vorstellen", sagt Waitzmann und schüttelt ungläubig den Kopf. "Unser Sohn hat Freunde, die weinen, wenn sie in der Klassenarbeit eine zwei schreiben". Weil sie wissen: Das reicht einfach nicht, um auf eines der heiß begehrten Gymnasien in der Nähe zu gehen.

Gewaltvorfälle, hohe Fehlzeiten und schlechte oder gar keine Abschlüsse: Integrierte Sekundarschulen ohne gymnasiale Oberstufe in Berlin drohen zu "Restschulen" zu werden, so wie früher die Hauptschulen. Das ist gefährlich, sagt Schulleiter Nuri Alexander Kiefer.

"Von einem Gymnasium in der Nachbarschaft haben wir uns verabschiedet", berichtet Sarah Gruber, ebenfalls aus Pankow. Ihr Sohn Leo, ein Fünftklässler, hat einen guten Zweierdurchschnitt. Seine Mutter denkt, dass er es damit wohl in anderthalb Jahren auf ein Gymnasium schafft – "aber halt nicht auf jedes". Denn naturgemäß gibt es beliebte Schulen mit großem Andrang (und daher besonders gutem Notendurchschnitt), die übernachgefragt sind, und solche, die eher gemieden werden. Leos Erstwunschschule wird wahrscheinlich eine im nahegelegenen Nachbarbezirk Reinickendorf werden. Sie ist naturwissenschaftlich ausgerichtet, was Leos Neigungen entspricht. Die Schule ist nicht sehr stark nachgefragt, hat aber, so die Mutter, einen recht guten Ruf. Dabei entspricht der gute oder schlechte Ruf einer Schule nicht zwangsläufig auch der Realität. Er hinke nämlich, sagt Ruby Mattig-Krone, die Qualitätsbeauftragte von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), fast immer drei bis fünf Jahre hinterher. Außerdem lasse er sich auch selten wirklich an Vorkommnissen oder Fakten festmachen.

Die Schulen konnten diese Kriterien für die Aufnahme der Siebtklässler selbst wählen. Die meisten haben sich hier für den Notendurchschnitt entschieden. Denn Noten lassen sich gut vergleichen und gelten als besonders rechtssicher. Bei "weicheren" Kriterien wie musikalischem Talent, Kunstmappen oder Sporteignungen sieht das anders aus. So haben sich schon viele Schüler – oft mithilfe von Rechtsanwälten, die sich auf die Thematik spezialisiert haben – erfolgreich doch noch in die Wunschschule eingeklagt. Das sorgt für übervolle Klassenzimmer.

Ob ein Kind ein Gymnasium besucht, obliegt also im Wesentlichen den Schülern und ihren Eltern. Für viele Eltern aus dem Bildungsbürgertum ist das aber gar keine Frage. Erziehungsberechtigte aus bürgerlichem Umfeld, das fand schon 2008 die Studie "Eltern unter Druck" der Konrad-Adenauer-Stiftung heraus, wollen ihren Kindern durch den Besuch eines Gymnasiums eine möglichst gute Startposition im Leben verschaffen. Auch wenn ihr Nachwuchs vielleicht an einer Integrierten Sekundarschule besser aufgehoben wäre.

Inzwischen will sie zwar immer noch, dass Leo auf ein Gymnasium geht, aber ein extrem leistungsorientiertes muss es nicht mehr sein. "Den Druck dort würde er gar nicht aushalten." Viele Eltern aus dem Bildungsbürgertum wollten unbedingt, dass ihre Kinder auf direktem Weg Abitur machen, sagt Mattig-Krone. "Für sie ist es schwer, auch andere Wege in Betracht zu ziehen, weil sie sie selbst nicht kennengelernt haben".

Sarah Gruber aus Pankow sagt, sie sei inzwischen für die (Wieder-)Einführung von Noten ab der ersten Klasse, weil sie sich so einige Jahre Illusionen erspart hätte. "Ich war nach den Rückmeldungen aus den ersten beiden Jahren total überrascht, wie sich die Schulleistung meines Sohnes in der dritten Klasse in Noten ausgedrückt hat. Ich hatte ihn viel besser eingeschätzt und sah ihn auf dem benachbarten besonders beliebten und dadurch stark leistungsorientieren Gymnasium". Als eine der Lehrerinnen dann zu ihr sagte, es müsse schließlich nicht jedes Kind ein Gymnasium besuchen, war Gruber geschockt.

Das Leistungsniveau an den besonders begehrten Schulen ist naturgemäß immens hoch. Das ist naheliegend, wenn 60 Prozent der Schülerschaft – wie am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium in Pankow – einen Notendurchschnitt von 1,2 oder besser hat. Dabei wäre es an dieser Stelle für die Eltern weniger leistungsstarker Schüler eventuell sinnvoll zu beherzigen, was die Senatsbildungsverwaltung zur Schulwahl als Devise ausgibt: "Jedes Kind soll die Schule besuchen, die seinen Fertigkeiten und Fähigkeiten am besten entspricht."

Je mehr besonders gute Schüler sich also in einem Jahrgang an einer Schule bewerben, umso besser wird der Notendurchschnitt der 60 Prozent der Schüler, die ihren Platz sicher an der Schule haben. Die restlichen Plätze werden mit zehn Prozent Härtefällen (inklusive Geschwisterkinder9 und 30 Prozent aus dem Lostopf besetzt. In letzterem landen dann die Bewerber, deren Durchschnittsnote schlechter ist als der Notendurchschnitt, den die anderen 60 Prozent vorgegeben haben.



Die Auslosung soll für mehr Gerechtigkeit sorgen, weil hier wenigstens auch für die weniger leistungsstarken Schüler die Chance gleich groß ist, noch an der Wunschschule zu landen. Das gilt übrigens auch für die Integrierten Sekundarschulen. "Man kann sagen, dass fast alle Integrierten Sekundarschulen, die bis zur 13. Klasse gehen, mehr Nachfrage als Plätze haben", sagt Ruby Mattig-Krone, die Qualitätsbeauftragte von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD).