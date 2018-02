DHA-Depo Photos Audio: Inforadio | 17.02.2018 | Interview mit Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt | Bild: DHA-Depo Photos

Nach Freilassung aus türkischer U-Haft - Deniz Yücel dankt seinen Unterstützern

17.02.18 | 09:13 Uhr

Nach einem Jahr Haft ist Deniz Yücel zurück in Deutschland. In einer Videobotschaft dankt er seinen Unterstützern - doch es bleibe für ihn ein bitterer Beigeschmack. Staatsminister Michael Roth bekräftigt im rbb, es habe keinen Deal gegeben.



Der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel ist nach einem Jahr in türkischer Haft wieder in Deutschland. Yücel landete am späten Freitagabend auf dem Flughafen Berlin-Tegel. In einer per Twitter verbreiteten Videobotschaft bedankte sich Yücel bei allen, die ihn während der Haft unterstützt haben, darunter seiner Frau, seinem Unterstützerkreis und der Bundesregierung.



Er sagte aber auch: "Ich weiß immer noch nicht, warum ich vor einem Jahr verhaftet wurde, genauer, warum ich vor einem Jahr als Geisel genommen wurde - und ich

weiß auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde." Und weiter: "So wie meine Verhaftung nichts mit Recht und Gesetz zu tun hatte, hat auch meine Freilassung mit alledem nichts zu tun."

Staatsminister bestreitet, dass es einen Deal gegeben hat

Es bleibt unklar, was Yücel damit genau meint. Doch viele fragen sich, ob es möglicherweise eine Gegenleistung der deutschen Bundesregierung für seine Freilassung gab. Genährt wurden diese Spekulationen durch ein Interview von Noch-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Er hatte dem Spiegel Anfang Januar gesagt, die Bundesregierung habe "eine sehr große Zahl von Rüstungsexporten nicht genehmigt", obwohl für den Nato-Partner Türkei bei der Ausfuhr von Militärgütern keine so strikten Beschränkungen wie beim Export in den Nahen Osten gälten. "Dabei wird es auch bleiben, solange der Fall Yücel nicht gelöst ist." Am Freitag hatte Gabriel dann bestritten, dass der Türkei Gegenleistungen zugesagt wurden.

Auch der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), bekräftigte im rbb-Inforadio am Samstag: es habe im Fall Yücel "keinerlei Deals und erst recht keine schmutzigen Deals gegeben". Die Türkei könne von Deutschland "nichts erwarten - außer, dass wir im Gespräch bleiben". Sensible Rüstungsfragen würden erst von der neuen Bundesregierung geklärt, betonte der geschäftsführende Staatsminister im Auswärtigen Amt.



Michael Roth (SPD) ist Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt.

Yücel: "Es bleibt etwas Bitteres zurück"

Natürlich freue ich mich, aber es bleibt etwas Bitteres zurück", sagte Yücel in seiner Videobotschaft weiter. Er habe im Gefängnis viele Journalisten zurück lassen müssen, "die nichts anderes getan haben, als ihren Beruf auszuüben." Der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner erinnerte ebenfalls daran, dass andere Journalisten in der Türkei weiter in Haft seien. Steudtner hatte bis zu seiner Freilassung im vergangenen Oktober drei Monate lang mit Yücel in derselben Haftanstalt rund 60 Kilometer von Istanbul entfernt gesessen. Staatsminister Roth versprach in dem Zusammenhang im rbb, dass sich das Auswärtige Amt nun mit gleicher Kraft für andere zu Unrecht Inhaftierte in der Türkei einsetzen wolle. Es seien noch fünf deutsche Staatsbürger mutmaßlich aus politischen Gründen in der Türkei in Haft; es gebe eine große Zahl von Journalisten, Künstlern, Wissenschaftlern, die vermutlich unschuldig in den türkischen Gefängnissen säßen. "Es ist unsere oberste Pflicht im Auswärtigen Amt dafür zu sorgen, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern helfen, und dass wir auch der Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten zum Durchbruch verhelfen", Roth.

Überglücklich schloss Deniz Yücel nach seiner Entlassung seine Frau in die Arme

Yücel drohen weiter bis zu 18 Jahre Haft

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sieht die deutsch-türkischen Beziehungen nach der Freilassung Yücel nun auf dem Weg der Normalisierung. Yildirim appellierte an die Bundesregierung, die Auseinandersetzungen der vergangenen Monate zu begraben. "Die Wahlen sind vorüber, das Referendum ist vorbei, und diese Schwierigkeiten liegen nun hinter uns", sagte der türkische Ministerpräsident am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Einzelfälle wie der von Deniz Yücel sind nicht in der Lage, unsere Beziehungen zu stören oder gänzlich zu zerstören."

Der Fall Yücel ist jedoch noch lange nicht vom Tisch. Ein Istanbuler Gericht verfügte am Freitag zwar Yücels Haftentlassung, ohne eine Ausreisesperre zu verhängen. Es nahm aber auch die Anklage wegen "Propaganda für eine Terrororganisation" und "Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindseligkeit" an. Das Verfahren in der Türkei geht somit weiter. Yücel drohen bei einer Verurteilung zwischen vier und 18 Jahre Haft.