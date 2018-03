Mahnmal zu sieben Jahren Krieg in Syrien

740 Teddybären sitzen fein säuberlich aufgereiht auf den Stufen des Konzerthauses am Berliner Gendarmenmarkt. Die Hilfsorganisation World Vision hat sie am Donnerstag anlässlich des 7. Jahrestags des Krieges in Syrien als Mahnmal aufgebaut.