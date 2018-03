54 Jahre lang hieß Andrea Weiß mit Vornamen Jörg. Dann war klar: So geht es nicht weiter. Aber wie sollte es sonst gehen - noch dazu in der Heizungs- und Sanitärbranche? Am Ende war dann alles leichter als erwartet. V on Klaas-Wilhelm Brandenburg

54 Jahre lang hat die heute 57-jährige Andrea Weiß unter diesem Namen gelebt. Dass es so lange war, hat vielleicht auch mit der Branche zu tun, in der sie arbeitet: "Heizung und Sanitär – schlimmer geht’s nimmer, das ist eine totale Männerdomäne!"

Mitten in einer Einfamilienhaussiedlung in Köpenick hat Andrea Weiß ihre Firma, einen Meisterbetrieb für Heizung und Sanitär. Auf den ersten Blick könnten manchen aber Zweifel kommen, denn statt ihres Namens steht auf dem Firmenschild in großen Lettern "Jörg Weiß". Das ist kein Versehen, macht Andrea Weiß klar: "Der Jörg hat immer alles dafür getan, dass es der Andrea heute gut geht." Denn Jörg ist bis heute ein Teil von ihr, wie sie sagt.

Also lebt Andrea als Jörg weiter, kommt in die Jugend, und fängt an, Frauen zu lieben. "Da hab ich schon wieder gedacht: 'Es ist alles in Ordnung.' Aber es war nicht so." Sie erlebt, wie die Mitschülerinnen anfangen, Röcke zu tragen, und fragt sich: "Warum dürfen die das und ich nicht?" Aber an wen soll man sich wenden, Anfang der 70er-Jahre in der DDR?

Also versucht sie sich irgendwie zu arrangieren, auch später im Berufsleben. "Ich hab mir dann immer mal wieder einen Tag freigenommen und bin in die Rolle der Frau gesprungen – nur zu Hause in meinen vier Wänden natürlich." Ihre Familie bemerkt nichts, auch nicht ihre Partnerin Moni. Trotzdem ist Andrea unzufrieden: "Denn zuhause kann man das Frau sein nicht richtig ausleben!"