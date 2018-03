Bild: dpa/Hitij

Der rbb|24-Schulreport - Um diese Schulen reißen sich Berlins Schüler

02.03.18 | 06:45 Uhr

Was ist das beliebteste Gymnasium Berlins? Wo stapeln sich die Schüler? Wo fällt viel Unterricht aus? Die neuesten Zahlen zu weiterführenden Schulen haben es in sich. Der rbb|24-Datencheck. Von Dominik Wurnig



Wie geht es nach der Grundschule weiter? Immer im Februar melden Eltern in Berlin die drei Wunschschulen ihrer Kinder für die 7. Klasse an - und nun gab die Senatsverwaltung bekannt, auf welchem Typ der größte Andrang herrscht. Der rbb hat die Daten im Detail ausgewertet.



Mit 57,5 Prozent wählte die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler demnach eine Integrierte Sekundarschule (2017: 56,7 Prozent). 42,5 Prozent wollen aufs Gymnasium (2017: 43,3 Prozent). In diesem Jahr meldeten sich 23.537 Schülerinnen und Schüler für 24.320 Plätze an den öffentlichen Berliner Gymnasien und Integrierten Sekundarschulen (ISS) an.

"Die übernachgefragten Schulen verändern sich von Jahr zu Jahr. Es haben sich rund 740 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr an den weiterführenden Schulen angemeldet", sagt die Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). "Unabhängig davon stehen noch über 780 freie Plätze zur Verfügung. Somit können auch im Verlauf des Schuljahres 2018/19 zuziehende Schülerinnen und Schüler einen Schulplatz erhalten." Wenn Ihnen die Grafiken nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.



Die beliebteste Integrierte Sekundarschule ist in diesem Jahr die Max-Beckmann-Schule, wo es 375 Anmeldungen für 147 Plätze gab. Die Liste der beliebtesten ISS blieb relativ stabil: Acht von zehn Schulen waren auch letztes Jahr unter den Top 10. Für insgesamt 13.919 Plätze gab es 13.543 interessierte Schüler.



Neu im Ranking und dann gleich beliebtestes Gymnasium: Im Vorjahr war die Friedrich-Engels-Oberschule in Reinickendorf noch gar nicht unter den überbuchten Schulen. In diesem Jahr aber bemühten sich 187 Schüler hier um 96 Plätze. Berlinweit gab es in diesem Jahr 9.994 Anmeldungen für 10.401 verfügbare Gymnasiumsplätze.



Weiterführende Schulen im Vergleich

Neben dieser Top-Liste veröffentlicht die Senatsverwaltung über die Seite des Schulverzeichnis weitere Daten, die rbb|24 exklusiv ausgewertet hat. Auf der interaktiven Karte können alle öffentlichen weiterführenden Schulen Berlins verglichen werden.



Jeder Punkt auf der Karte entspricht einer weiterführenden Schule in Berlin. Wenn Sie einen Punkt anklicken, erhalten Sie weiterführende aktuelle Daten aus dem Berliner Schulverzeichnis der Senatsverwaltung. Die Daten zur Schulgröße, dem Verhältnis Schülerinnen zu Schülern sowie der Anteil der Schüler, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, stammen aus dem Schuljahr 2017/2018. Die Fehlquote der Schüler bezieht sich auf die Klassen 7-10 im zweiten Schulhalbjahr 2016/2017. Unterrichtsausfall und Vertretungsunterricht auf das Jahr 2015/2016. Mit der Suche können Sie nach Schulnamen oder Adressen suchen. Über die Kästchen können Sie sich Integrierte Sekundarschulen und Gymnasien separat anzeigen lassen.

Die größten Schulen

Die größte Integrierte Sekundarschule Berlins ist die Gemeinschaftsschule am Grünen Campus in Malchow. 1.565 Schülerinnen und Schüler besuchten die Schule im Schuljahr 2017/2018.



Die zehn größten Gymnasien sind ein wenig kleiner als die Integrierten Sekundarschulen, und haben alle jeweils ebenfalls mehr als 1.000 Schüler und Schülerinnen. Das größte Gymnasiums Berlin ist im Schuljahr 2017/2018 das Primo-Levi-Gymnasium in Weißensee.



Mehr Mädchen in Gymnasien

An der kleinen Schule an der Windmühle sind neun von zehn Schülern männlich - Mädchen machen hier gerade einmal zehn Prozent aus. Damit hat die Buckower Schule den höchsten Schüleranteil aller Integrierten Sekundarschulen. An der Caspar-David-Friedrich-Schule in Hellersdorf sind die Mädchen in der Überzahl: Auf 61 Schülerinnen kommen 39 Schüler. Damit gehört die Schule zu einer Ausnahme: Gerade mal 20 von 138 öffentlichen Integrierten Sekundarschulen werden von mehr Schülerinnen besucht. An 112 ISS sind die Schüler in der Mehrheit - sechs Schulen haben ein ausgeglichenes Verhältnis.



Am Tagore-Gymnasium in Marzahn sind fast drei Viertel der Schüler weiblich. Damit kommt das sprachlich und künstlerisch orientierte Gymnasium auf den höchsten Mädchen-Anteil aller öffentlichen Berliner Gymnasien. Der Schülerinnenanteil ist an 65 von 91 Gymnasien höher. Gerade einmal an 24 Gymnasien sind Jungen in der Mehrheit - zwei Schulen kommen auf Hälfte-Hälfte. Ungewöhnlich ist das Heinrich-Hertz-Gymnasium in Friedrichshain, wo fast 72 Prozent der Schüler männlich sind. Das Gymnasium in der Rigaer Straße hat einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt.

Wenn Ihnen die Grafiken nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.

Schüler mit Migrationshintergrund

Die Spanne ist riesig: Von 100 bis zu 1,2 Prozent reicht der Anteil der Schüler und Schülerinnen an Berliner Integrierten Sekundarschulen mit Migrationshintergrund. Den höchsten Anteil hat die Röntgen-Schule in Alt-Treptow, den niedrigsten Prozentsatz die Schule am Rosenhain in Hellersdorf.



Nirgendwo in Berlin gibt es mehr Gymnasiasten mit Migrationshintergrund als am Neuköllner Albert-Schweitzer-Gymnasium - übrigens eines der beliebtesten Gymnasien. Auf den Plätzen folgen weitere Schulen in Neukölln, Gesundbrunnen und Wedding.

Schule schwänzen

An den Gymnasien ist die Schulschwänzer-Quote viel geringer als den Integrierten Sekundarschulen. Spitzenreiter unter den Gymnasien ist das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neukölln.



Den höchsten Anteil unentschuldigter Fehltage im zweiten Schulhalbjahr 2016/17 gab es an der Kepler-Schule in Neukölln. Um die Fehlquote zu berechnen, ermittelt die Schulverwaltung die Anzahl der Fehltage aller Schüler mal Hundert und dividiert die Zahl durch die Schülerzahl und die Zahl der Unterrichtstage (Erklärung).

Vertretungsunterricht

An der Integrierte Sekundarschule Campus Efeuweg gab es im Schuljahr 2015/16 (neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht) am häufigsten Vertretungsunterricht. Fast jede dritte Stunde fand nicht so statt, wie vorgesehen.

An den Gymnasien ist das Problem Vertretungsunterricht etwas kleiner. Am häufigsten im Schuljahr 2015/2016 (aktuellster Datensatz) wurde am Heinrich-Hertz-Gymnasium in Friedrichshain der Unterricht vertreten.

Unterricht fällt aus

Von allen Berliner Gymnasien hatte das Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach im Schuljahr 2015/16 (neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht) den höchsten Anteil an ausgefallenem Unterricht.



Jede zehnte Stunde - oder auch alle zwei Wochen ein ganzer Schultag - fiel an der Paul-und-Charlotte-Kniese-Gemeinschaftsschule im Schuljahr 2015/16 (neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht) aus. Das ist Spitzenwert unter den Integrierten Sekundarschulen.