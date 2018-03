Bild: Creative Commons

rbb exklusiv | Kampf gegen die Leihrad-Flut in Berlin - Bezirke sträuben sich gegen Parkzonen für Leihräder

30.03.18 | 08:15 Uhr

Rote, gelbe, grüne Leihräder, die kreuz und quer herumstehen – das soll es nach dem Willen des Senats bald nicht mehr geben. Parkzonen für Leihräder sollen her. Doch rbb|24-Recherchen zeigen: Viele Bezirke wollen da nicht mitziehen. Von Robin Avram



In den Innenstadt-Bezirken stehen sie inzwischen fast an jeder Straßenecke: blaue, grüne – und besonders viele silber-orange Leihräder. Rund 20.000 Stück sollen es inzwischen in Berlin sein. Sie werden abgestellt, wo immer es den Nutzern gerade in den Sinn kommt: Mitten auf dem Gehweg. Vor Bushaltestellen. Auf Grünflächen.

Gesehen in der Kolonnenstraße in Berlin-Schöneberg Bild: rbb

"Wenn das so weitergeht, schicken wir bald einen Gabelstapler los"

Vielen Berlinern geht dieser "free floating"-Wildwuchs inzwischen auf die Nerven. Das zeigt eine Umfrage von rbb|24 bei den fünf Innenstadt-Bezirken. Sie alle melden Beschwerden von Bürgern, die Ordnungsämter mussten schon mehrfach gegen "Beeinträchtigungen des Gemeingebrauchs" durch die Leihräder vorgehen, wie es im Behördendeutsch heißt. Selbst das Bezirksamt im fahrradfreundlichen Kreuzberg-Friedrichshain verliert so langsam die Geduld mit den Anbietern. Insbesondere der größte Anbieter Mobike stelle auf den Straßen immer mehr Räder ab, ohne um Erlaubnis zu fragen. Das Ordnungsamt kassierte inzwischen sogar einen Schwung Leihräder ein, weil sie einen Radweg blockierten. Im Bezirk Mitte droht ein Behördenmitarbeiter im Gespräch mit rbb|24 sogar: "Wenn das so weitergeht, schicken wir bald einen Gabelstapler los, der die Dinger einsammelt."

Mehr zum Thema Imago/Mike Wolff Interview | Staatssekretär Kirchner zu Leihrädern - "Fahrräder sollen nicht einfach im freien Raum stehen" Mehr als zwölf Anbieter von Leihfahrrädern gibt es bereits in der Stadt. Nun steigt die Angst vor dem Fahrradschrott. Staatssekretär Holger Kirchner will gegen den Wildwuchs vorgehen, auch wenn er als Grünen-Politiker im Prinzip für mehr Fahrradverkehr ist.

Vorbild: Singapur?

So kann das nicht weitergehen, das hat auch Verkehrs-Staatssekretär Holger Kirchner (Grüne) erkannt. Bislang verfuhr der Senat nach der Devise: die Anbieter erstmal machen lassen und beobachten, was passiert. Doch Mitte März kündigte Kirchner dann im rbb an, das Berliner Straßengesetz verschärfen zu wollen. Das Ziel: Fahrräder sollen nicht mehr einfach im freien Raum stehen dürfen. "Das ist eine Riesenarbeit, aber das machen andere Städte auch", verkündete der grüne Fahrrad-Vordenker im Inforadio. In Singapur zum Beispiel, wo der Boom der der asiatischen Leihräder besonders groß war, ist die Parkzonen-Idee längst umgesetzt. Nun sollen die Leihrad-Anbieter auch in Berlin dazu bewegt werden, Parkzonen zu beantragen. Nur dort sollen die Räder künftig noch abgestellt werden dürfen. Jimmy Cliff, Deutschland-Chef des größten Anbieters Mobike, ist bereit mitzumachen - unter einen Bedingung. Im rbb|24-Interview sagte er: "Wenn man so viele Parkzonen schafft, dass man alle 100, 200 Meter ein Rad findet, haben wir damit kein Problem." Doch die Parkzonen-Pläne des Verkehrs-Staatssekretärs haben einen Haken. Umsetzen müssen das ganze nämlich die Bezirke. Und die lehnen nach rbb|24-Recherchen flächendeckende Parkzonen – so wie Mobike sie im Sinn hat - fast durch die Bank ab.

In China sehen Parkzonen für Leihräder so aus.

Die Bezirke sind skeptisch

Pankows Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) ist noch am aufgeschlossensten: "Der Bezirk Pankow bevorzugt in jedem Fall konkrete Parkzonen gegenüber dem ungeregelten Abstellen der Fahrräder." Er schränkt jedoch ein: "Wie viele solcher Zonen realistisch sind, hängt von den Gegebenheiten der jeweiligen Straße ab." Andy Hehmke (SPD), zuständiger Stadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg, klingt da schon deutlich skeptischer: Wenn künftig alle 100, 200 Meter ein Rad bereit steht, wird dies früher oder später zu erheblichen Nutzungskonflikten auf öffentlichem Straßenland führen", warnt er. Dieser Ansicht ist auch Christiane Heiß (Grüne), zuständige Stadträtin in Tempelhof-Schönebergs auseinandersetzen. "Auf welchen Flächen Räder abgestellt werden, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Es gibt erhebliche Konkurrenz um diese Flächen, nicht nur zwischen den verschiedenen Anbietern, sondern auch durch den Bedarf an festen Fahrradabstellanlagen für die Öffentlichkeit", warnt sie.

Mehr zum Thema Mobike Interview | Mobike erobert Berlin - "Ein kleines Rad kann schwieriger kaputt gemacht werden" Berlin ist gerade voll mit kleinen, bunten Leihrädern aus Asien. Allein Mobike will angeblich 10.000 Stück aufstellen. Der Geschäftsführer erklärt im Interview, warum die Räder nicht größer sind - und was das Unternehmen mit den Nutzerdaten vorhat.

Das klingt nicht besonders gut für die Leihrad-Anbieter. Doch die Haltung von zwei weiteren Bezirken ist noch weitaus ablehnender. Für Charlottenburg-Wilmersdorf wird Stadtrat Arne Herz (CDU) grundsätzlich: "Auf öffentlichem Straßenland sollten die Leihfahrräder nicht zu einer Behinderung des Verkehrs führen." Denkbar seien allenfalls "weitere Angebote auf privaten Flächen, wie z. B. Parkplätzen von Supermärkten." Für ein flächendeckendes Angebot an Leihrädern wird das kaum reichen.

Und ausgerechnet für den Bezirk Mitte, dem attraktivsten Markt für die Leihrad-Anbieter, macht Stadträtin Sabine Weißler (Grüne) unmissverständlich klar: "Angesichts einer Anzahl von mittlerweile ca. sechs bis acht Anbietern mit mehreren tausend bis zehntausend Fahrrädern und den damit verbundenen Problemen, spielt es keine Rolle, mit welchem Abstand 'Parkzonen' bestehen: der Bezirk ist überflutet. Das Land Berlin sollte besser das stationsgebundene System mit Nextbike und ggf. ergänzt mit anderen Anbietern verfolgen." Zudem fordert der Mitte den Senat zu einer Kehrtwende auf. Er solle "auf Basis eines geänderten Berliner Straßengesetzes das wilde Angebot der stationslosen Fahrräder unterbinden."

So sah es vor einem chinesischen Bahnhof aus - bevor die Städte hart durchgriffen.

Mobike gibt sich ahnungslos

Viel Gegenwind für Leihfahrradanbieter wie Mobike also. Was will das Unternehmen tun, um die Bezirke gnädiger zu stimmen? "Wir sind stets bestrebt, ein aktiver Partner der Stadt zu sein, um das Bike-Sharing für die Stadt zu verbessern", beteuert Mobike-Chef Jimmy Cliff auf Anfrage. Doch dafür müsste das Unternehmen nun auf die Bezirke zugehen und über Anzahl und Standorte für Parkzonen verhandeln. So stellt es sich Verkehrs-Staatssekretär Kirchner vor. So hat es auch der vom Senat geförderte Anbieter NextBike gemacht.

Doch Mobike tickt da etwas anders. "Generell sind wir offen für solche festen Parkplätze oder Parkzonen," schreibt die Pressesprecherin. "Aber in Berlin gibt es bisher noch keine konkreten Pläne dafür." Die Devise scheint zu lauten: Wir machen erstmal weiter wie bisher - und warten ab, was passiert.

Gut möglich also, dass der Bezirk Mitte tatsächlich bald die Gabelstapler losschicken - und massenhaft Räder abräumen lassen muss.