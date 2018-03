Die Brandenburger Landesregierung will 30 bis 60 Jesidinnen und ihre Kinder aufnehmen, die in den Kriegswirren im Nordirak aus der Gefangenschaft des sogenannten Islamischen Staates (IS) entkommen sind. Das kündigte Staatssekretär Martin Gorholt am Montag in Potsdam an. Die humanitäre Hilfsaktion solle demnach bis zum Sommer umgesetzt werden.



Damit setzt die Landesregierung einen bereits 15 Monate alten Beschluss des Brandenburger Landtages um. Kurz vor Weihnachten 2016 hatten die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und Linken einstimmig beschlossen, dass die Landesregierung außerhalb des regulären Asylverfahrens schutzbedürftige Jesidinnen aufnehmen soll. Die AfD-Fraktion hatte die Plenarsitzung zuvor verlassen.