Bildungssenatorin will Brennpunktschule unterstützen

Nach Gewaltvorfällen in Berlin-Schöneberg*

Nach den Gewaltvorfällen an der Berliner Spreewald-Grundschule hat die Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) Unterstützung zugesagt. Es gebe seit Monaten Gespräche wegen der verschiedenen Probleme, sagte sie am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus.

Berliner Grundschule will Gewalt mit Wachschutz stoppen

Die Grundschule hat seit Anfang März einen Sicherheitsdienst, der dabei helfen soll, die Gewalt einzudämmen. Die zwei Sicherheitsmitarbeiterinnen sollen bis Ende April am Schultor dafür sorgen, dass keine Fremden hindurchgehen. Zudem kümmern sie sich um einen geregelten Ablauf in den Pausen. Das Geld für die Notmaßnahme komme aus dem Topf, den der Berliner Senat für Gewaltprävention an Brennpunktschulen bereithält, erläuterte Scheeres.

Auf die Nachfrage des fraktionslosen AfD-Abgeordneten Andreas Wild, ob die Probleme vor allem durch muslimische Familien ausgelöst worden seien, antwortete Scheeres, der Hintergrund der einzelnen Schülerinnen spiele für sie keine Rolle. "Ich akzeptiere keine Gewalt an Berliner Schulen. Es geht darum, dass wir ein gutes Schulklima an Berliner Schulen haben, und dass wir unsere Kinder daraufhin erziehen, dass sie gewaltfrei Konflikte lösen", sagte die SPD-Politikerin.