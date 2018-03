Viele Stimmen, aber nicht genug: Das was das Ergebnis im ersten Durchgang der Bürgermeisterwahlen in Neuenhagen für Ansgar Scharnke und Janina Meyer-Klepsch. In der Stichwahl am Sonntag müssen die Wählerinnen und Wähler nun noch einmal entscheiden.

"Entweder ... oder" heißt es am Sonntag auch in Neuenhagen (Märkisch-Oderland). Wie in Frankfurt (Oder) und in Petershagen/Eggersdorf entscheiden die Wählerinnen und Wähler am Sonntag in einer Stichwahl, wer ihre Stadt künftig regieren soll.