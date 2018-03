Rund ein Drittel - damit ist der Frauenanteil im Berliner Abgeordnetenhaus so gering wie seit 15 Jahren nicht mehr. Grund genug für die Koalitionsfraktionen, am anstehenden Frauentag einen Gesetzesantrag einzubringen, der für Gleichstellung sorgen soll.

Die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen in Berliner Abgeordnetenhaus wollen mit einer gesetzlichen Frauenquote eine Gleichstellung von Männern und Frauen im Parlament durchsetzen. Im Berliner Abgeordnetenhaus betrage der Frauenanteil aktuell lediglich 33 Prozent und sei damit so gering wie seit 15 Jahren nicht mehr, erklärten die Fraktionen von SPD, Linke und Grüne am Mittwoch in Berlin. Dafür maßgeblich verantwortlich seien die von Männern dominierten Fraktionen von AfD, CDU und FDP. "Dieser Frauenanteil verstößt unserer Meinung nach gegen das verfassungsrechtliche Gleichstellungsfördergebot", hieß es in der gemeinsamen Erklärung weiter.

Rot-Rot-Grün wolle daher die Einführung eines Parité-Gesetzes prüfen lassen, um die paritätische Beteiligung von Frauen an der politischen Willensbildung in Parlamenten, Ämtern und Gremien sicherzustellen. Ein entsprechender Antrag soll anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März am Donnerstag ins Plenum eingebracht werden.