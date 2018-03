Abriss der Fachhochschule in Potsdam beginnt Mitte April

Mitte April soll der eigentliche Abriss der ehemaligen Fachhochschule in der Potsdamer Innenstadt beginnen. Das teilte der Sanierungsträger ProPotsdam am Montag mit. Das Gebäude aus den 1970er Jahren soll geschossweise vom Bildungsforum in Richtung Alter Markt abgetragen werden.