Sobald das gesamte Gebäude geräumt sei, soll es abgerissen werden. An gleicher Stelle entstehe dann noch im Frühjahr ein Ersatzcontainerbau. Gebäude des künftigen Flughafens BER seien nicht betroffen, heißt es weiter. Künftig sollen bei Instandhaltungsmaßnahmen sowohl in SXF als auch am BER die Räumlichkeiten verstärkt auf Schimmelbefall überprüft werden. Genauere Angaben dazu gab es in der Antwort nicht.