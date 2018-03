Die Berliner AfD hat sich mit einer Twitter-Umfrage wohl ein Eigentor geschossen. Auf die dort gestellte Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, antworteten verschiedenen Screenshots zufolge 83 Prozent der mehr als 20.000 Teilnehmer mit "Ja". Im Parteiprogramm heißt es dagegen: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Das Umfrageergebnis war am Dienstag auf dem Twitter-Account der Partei nicht mehr auffindbar. Der Tweet wurde offenbar von der AfD gelöscht.

Berlins AfD-Sprecher Ronald Gläser gab sich mit Blick auf den Vorgang zerknirscht. "Gelöscht ist gelöscht, das kann man nicht wieder herstellen", sagte er am Dienstag. "Ich hätte das so nicht gemacht, die Löschung wäre nicht notwendig gewesen." Gläser wies darauf hin, dass eine solche Umfrage nicht repräsentativ und im konkreten Fall ganz offenbar manipuliert worden sei. "Natürlich haben wir so ein Ergebnis nicht erwartet."