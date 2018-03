imago/Christian Thiel Audio: Antenne Brandenburg | 24.03.2018 | Claudia Baradoy | Bild: imago/Christian Thiel

Aktion "Earth Hour" für Umweltschutz - Die Lichter gehen aus

24.03.18 | 16:07 Uhr

Weltweit gehen ab 20.30 Uhr Ortszeit die Lichter aus - auch am Brandenburger Tor und am Funkturm in Berlin sowie in Potsdam und anderen Brandenburger Städten. Hintergrund ist eine internationale Bewegung zum Klimaschutz. Auch Privathaushalte sind aufgerufen.

Am Brandenburger Tor und am Funkturm wird es am Samstagabend vorübergehen dunkel. Auch in zahlreichen Brandenburger Städten und Gemeinden wird das Licht zeitweise abgeschaltet. Die Städte schalten das Licht an zentralen Orten aus und beteiligen sich damit an der so genannten "Earth Hour"-Aktion der Umweltschutz-Organisation WWF. Die Aktion findet weltweit ab 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde statt.



"Jeder kann etwas tun"

Organisiert wird die alljährliche Klimaschutzaktion, die erstmals im Jahr 2007 stattfand, von der Umweltschutzorganisation WWF. "Da geht’s darum, dass Menschen auf der ganzen Welt einmal im Jahr zeigen, dass wir mehr für den Klima- und Umweltschutz tun müssen. Und auch, dass jeder etwas tun kann", sagt WWF-Sprecher Immo Fischer dem rbb. Auch Privathaushalte sind aufgefordert, das Licht auszuschalten.

Aktion in Sydney gestartet

Deutschlandweit beteiligen sich nach Angaben der Organisation mehr als 320 Städte an der Aktion - weltweit sollen es rund 7.000 sein. Die Aktion ist in Sydney gestartet - die Oper und die Hafenbrücke waren eine Stunde lang in Dunkelheit getaucht. Die Lichter werden unter anderem auch am Pariser Eiffelturm, am Londoner Big Ben und am New Yorker Empire State Building ausgeschaltet.

Schutz von Klima und Umwelt

Die "Earth Hour" soll Aufmerksamkeit für verschiedene Themen des Umwelt- und Klimaschutzes erregen. So wollen die Aktivisten in diesem Jahr besonders für den Artenschutz werben.