verwundert Punketal Samstag, 03.03.2018 | 16:18 Uhr

schon wieder so´n Quatsch.

In meiner verqueren Welt hat natürlich die Person am Abzug die Hauptverantwortung und der Einsatzleiter vielleicht eine Mitverantwortung. (je nach Sachlage auch andersrum)

In Berlin war es, dachte ich immer gang und gebe, das der Erschossene selber (Benno Ohnesorg oder der nackte im Neptunbrunnen)Schuld an allem ist.