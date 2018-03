Jupp Dienstag, 06.03.2018 | 22:18 Uhr

Ich verstehe das nicht. Wie können die sich einbilden, dass das in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und all dem mörderischen Irrsinn, den die Nazis damals veranstaltet haben, noch einmal zu verkaufen ist? So als Modeerscheinung ist das ja noch fast verständlich (all das ist ja über ein halbes Jahrhundert lang unbenutzt liegen geblieben), aber als politische Zukunft? Was ist eigentlich deren Ziel? Wieder in einem ausgebrannten Deutschland sich im Führerbunker feige eine Kugel durch den Kopf zu jagen? In Deutschland ist Faschismus nur noch als seine eigene Karikatur möglich. Einzelne Irre mögen bomben und Feuer legen und auf Hälse einstechen und wutentbrannte Mordbriefe schreiben, aber letztlich sind das alles nur hilflose Witzfiguren, weil jeder mit auch nur einem Funken Verstand hierzulande vor diesem Wahngebilde zurückschreckt. Damals war das am Anfang noch fast unschuldig und hat auch intelligente Leute erfasst, aber heute nicht mehr.