Ingolf Cottbus Montag, 12.03.2018 | 13:57 Uhr

Liebe Leute im Saarland

Wie kann es sein, dass Ihr 73% der Asylanträge anerkennt, wenn andere Bundesländer bei Ansatz gleicher Maßstäbe zu ganz anderen Resultaten kommen. Ich finde selbst die Quote von Brandenburg viel zu hoch, ganz abgesehen von all den anderen Ländern. Wo soll das bitte hin führen? Das sind vollkommen falsche Signale in Richtung der Fluchtländer, in denen man ganz genau schaut, wie die Chancen stehen. So bekommt man die Probleme nicht in den Griff, das ist schon mal sicher. Vielleicht können Entscheider aus Brandenburg in dieser Beziehung "Entwicklungshilfe" leisten, sich praktisch revanchieren für die "blühenden Landschaften" hier im Osten.