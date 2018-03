Im Blankenburger Süden formiert sich der Widerstand gegen eines der größten Bauvorhaben in Berlin. Am Dienstagabend trafen sich rund 500 Anwohner auf dem Stadtgut Buch. Mit einer Resolution wollen sie sich gegen die "eiskalte Enteignung" stemmen. Von Jan Menzel

"Mies fühlt sich das an", sagt der "Ur-Blankenburger", vor allem weil es die Pläne für eine Bebauung der Erholungsanlage schon seit gefühlt 100 Jahre gebe. Alle Politiker hätten sich aber davor gescheut. "Jetzt haben wir eine rot-rot-grüne Regierung - und die sagt einfach: Machen wir so!" Fischers Fazit: "Eiskalte Enteignung."

Peter Fischer steht draußen vor der Scheune auf dem Stadtgut Buch. Er lebt seit 1959 in der Erholungsanlage Blankenburg. "Ich bin einer der Ältesten und hübsch grau geworden", sagt der Handwerker und lacht. Obwohl ihm eigentlich nicht danach zu Mute ist.

Drinnen in der alten Scheune des Stadtguts Buchs ist kein Platz mehr frei. Rund 500 Menschen, die meisten schon etwas älter, sitzen auf langen Stuhlreihen. Vorne am Podium hat Christoph Schmidt-Jansa die Regie übernommen. Schmidt-Jansa ist Präsident des Grundstücksnutzerverbandes VDGN. Sein Verband hat zu der Versammlung eingeladen und eine Resolution zur Abstimmung vorgelegt.

Mit seiner Wut, seiner Enttäuschung und seiner Angst ist er nicht allein. Auch Ramona Kroll ist mit ihrem Mann zur Protestveranstaltung gekommen. Seit vorigem Jahr haben beide einen Garten in der Erholungsanlage Blankenburg gepachtet. "Wir haben eine Menge bezahlt, wir haben eine Menge Geld reingesteckt", sagt Ramona Kroll, deren Kinder ebenfalls in der Anlage wohnen, auf einem Eigentumsgrundstück mit zwei kleinen Kindern. "Die müssten da auch runter", sagt sie und schüttelt den Kopf.

"Grundstücksvertreibung geht nicht", sagt der Jurist laut vernehmbar ins Mikrofon und schiebt eine Kampfansage an Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) hinterher: "Sie scheint nicht mehr richtig in der Lage zu sein, das zu leiten", sagt Schmidt-Jansa. Er spielt damit auf das Kommunikationschaos beim Bürgerdialog zu dem Bauvorhaben ab.

Große Einigkeit zeigt sich auch danach bei den Wortmeldungen. Ein Mann sagt, dass es freie Flächen in Richtung Buch gebe, die sich viel besser für den Wohnungsbau eigneten. Man müsse auch noch einmal darauf hinweisen, dass in Marzahn, wo die Plattenbauten zurückgebaut wurden, wo die Infrastruktur vorhanden und die Fundamente ausreichend stark seien, eine "Aufstockung" der Gebäude möglich sei.

Unstrittig ist, dass der Blankenburger Süden schon jetzt ein massives Verkehrsproblem hat. "Ich fahre morgens mit dem Schwung in die City rein", sagt Thorsten Kroll. Abends gehe es mit dem Schwung aus der City raus. Das sei schon sehr beschwerlich. Daher sei klar, dass verkehrstechnisch etwas passieren müsse, sagt der Außendienst-Mitarbeiter. "Aber nicht durch diese Anlage."

Der Senat plant aber mit der Durchfahrtsstraße TVN und einer Straßenbahnlinie eine Trasse mitten durch die Gärten und Parzellen. Karl Holst würde stattdessen lieber einen Plan reaktivieren, den es schon zu DDR-Zeiten gab. "Warum kann ich nicht die U-Bahn von Pankow über den Rangierbahnhof zum Blankenburger Süden führen", fragt Holst. Dann müsste nämlich kein Mensch von seinem Grundstück vertrieben werden.

Danach, dass sich die Neubaupläne so einfach vom Tisch wischen lassen, sieht es an diesem Abend in der Scheune aber nicht aus. VDGN-Präsident Schmidt-Jansa schwört Kleingärtner und Siedler darauf ein, dass sie für die Anlage Blankenburg hart kämpfen müssen: politisch und sehr wahrscheinlich auch juristisch.