Mehr Personal für Brandenburg gefordert - Asylverfahren am Oberverwaltungsgericht massiv angestiegen

23.03.18 | 19:49 Uhr

Am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gibt es eine Flut neuer Verfahren, viele davon zum Thema Asylrecht. Der Gerichtspräsident fordert dringend neues Personal, vor allem für die Verwaltungsgerichte in Brandenburg.



Die Zahl der Asylverfahren am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat sich im vergangenen Jahr mehr als vervierfacht. Während im Jahr 2016 insgesamt 114 Asylverfahren eingegangen sind, sei der Eingang 2017 auf 467 Verfahren angewachsen, sagte OVG-Präsident Joachim Buchheister am Freitag in Berlin. Insgesamt entschied das Gericht im vergangenen Jahr 203 Asylverfahren, 331 Verfahren blieben zum Jahresende noch offen. Für die Abarbeitung der Klagen werde das Oberverwaltungsgericht noch Jahre brauchen, sagte Buchheister. Diese Verfahren kosteten viel Zeit sagte er dem rbb. "Das ist bei uns nicht anders als in der ersten Instanz. Man kann nicht vom grünen Tisch aus entscheiden, sondern man muss die Betreffenden anhören." Es seien intensive Verhandlungen.



Kritische Lage bei Verwaltungsgerichten

Mit Abstand die meisten neu eingegangenen Asylklagen kamen von abgelehnten Asylbewerbern aus Syrien (293), gefolgt von Flüchtlingen aus Afghanistan (44), Pakistan (29) und Russland (25). Kritisch ist die Lage auch in den Verwaltungsgerichten der Region, also der ersten Instanz. In Cottbus und Potsdam machten Asylfragen im letzten Jahr rund die Hälfte der neuen Fälle aus, in Frankfurt waren es zwei Drittel. Ende letztes Jahr stapelten sich dort über 9.500 unerledigte Asylklagen. Knapp 14.000 waren es im Verwaltungsgericht Berlin.



Es gebe immer weniger Volljuristen

Zudem dauerten die Verfahren immer länger, bemängelt Buchheister. Jedes fünfte anhängige Verfahren liege schon länger als zwei Jahre im Oberverwaltungsgericht. Nur neue Richter könnten helfen, den Berg zu bewältigen. Zwar gab es Neueinstellungen, doch viel zu wenige, findet Buchheister. Das gilt vor allem für Brandenburg. Abhilfe ist mittelfristig nicht zu erwarten, glaubt der Gerichtspräsident. Und das liegt nicht nur an der Brandenburger Politik. Es gibt auch immer weniger Volljuristen, also immer weniger Bewerber. Und das lässt sich so schnell nicht ändern.