"Wir müssen Konsens suchen" - Bausenatorin Lompscher verteidigt Baupläne in Pankow

06.03.18 | 11:08 Uhr

Wohnungen müssen her, die Flächen in Nord-Pankow seien gut geeignet, glaubt Bausenatorin Lompscher. Doch bevor im Blankenburger Süden Wohnungen entstehen können, müsse in den Bereichen Verkehr und Infrastruktur nachgebessert werden.

Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) hält an den umstrittenen Wohnungsbau-Plänen des Senats für Pankow fest. Dort sollen auf dem Areal Blankenburger Süden und einem erweiterten Gebiet tausende Wohnungen entstehen. "Die Wohnungsbaupotenziale, die hier untersucht worden sind, sind alles gut bebaubare Flächen, wenn man die Probleme beim Verkehr und der Infrastruktur vorher löst", sagte Lompscher am Dienstag dem rbb. Zahlreiche Anwohner und Politiker hatten Kritik an den Bauplänen geäußert. So sprach der SPD-Abgeordnete Dennis Buchner im rbb von einem Foulspiel der Bauverwaltung. Zunächst war die Rede von 5.000 bis 6.000 Wohnungen die Rede gewesen, zuletzt hieß es, 10.000 Wohnungen könnten entstehen. Wenn jetzt fast doppelt so viele Wohnungen in Blankenburg gebaut würden, fühlten sich Anwohner zu Recht hinters Licht geführt, so Buchner.



"Missverständnis" um Pläne und Potenzial für Wohnungsbau

Lompscher sprach nun von einem Missverständnis: Es habe eine Diskrepanz gegeben "zwischen dem, was Anwohner, die bisher im Verfahren beteiligt waren, an Obergrenze von möglichem Wohnraum verstanden hatten und dem, was im gesamten Gebiet von 420 Hektar an Wohnungsbaupotenzial tatsächlich besteht." Das sei ärgerlich, sagte Lompscher weiter. Sie äußerte den Willen, das Kommunikationsproblem aufzuarbeiten. Aber aus Ihrer Sicht sei es einfach darzustellen: "Das eine ist das Feld, was den ursprünglichen Anlass gegeben hat, sich das Gebiet anzuschauen, das andere sind Potenziale." Für das Feld Blankenburger Süden seien zunächst 6.000 neue Wohnungen vorgesehen. Darüber hinaus bestehe dort aber Potential für weitere rund 4.000 Einheiten.

Verkehr und Infrastruktur zuerst angehen

Bevor aber irgendeine Wohnung gebaut würde, müssten andere Probleme im Pankower Norden angegangen werden, so Lompscher, insbesondere in den Bereichen Verkehr und Infrastruktur. Generell stehe sie hinter dem Projekt – für das brauche es aber auch die Anwohner: "Da wir hier eine politische Entscheidung vorbereiten, über das Entwicklungsgebiet und diverse Investitionen, besteht aus meiner Sicht die Notwendigkeit, eine tragfähige Mehrheit herzustellen. Wir müssen Konsens suchen." Die Wohnungen seien in Berlin dringend benötigt, aber es müsse klargestellt sein, "dass die Sorgen von Anwohnern bei solchen Planungen einfließen müssen, das muss man in einen Einklang bringen."