Berliner Justiz überlastet - Behrendt verspricht mehr Staatsanwälte, Richter - und Platz

19.03.18 | 17:22 Uhr

Zu viele Fälle, zu wenig Personal und zu wenige Räume - die Berliner Justiz ist seit Jahren überlastet. Einige Fälle kämen gar nicht mehr richtig zur Verhandlung, räumt Justizsenator Behrendt ein. Er kündigt im rbb mehr Personal und neue Strafkammern an.

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will beim Personalmangel in den Gerichten gegensteuern. Der Engpass bei Richtern und Staatsanwälten bedrücke ihn, sagte Behrendt am Montag im rbb. Er sagte zu, dass der Senat bei der Überlastung von Staatsanwälten und Richtern Abhilfe schaffen will.

Vor allem Wirtschaftsfälle bleiben liegen

Schwierigkeiten gebe es vor allem am Landgericht, sagte Behrendt im Inforadio. "Da kommen bestimmte Sachen gar nicht mehr richtig zur Verhandlung." So würden etwa Korruptionsfälle und Fälle von Wirtschaftskriminalität deutlich zu lange liegen bleiben, weil am Landgericht zunächst die Fälle verhandelt werden, wo Angeklagte in Haft sitzen. Denn eine Untersuchungshaft darf nicht länger als sechs Monate dauern. Beginnt der Prozess dann nicht, droht die Entlassung eines - möglicherweise - Kriminellen. Das Problem sei aber erkannt und man arbeite an Lösungen, sagte Behrendt, der früher selbst als Richter an verschiedenen Berliner Gerichten tätig war. So sei beschlossen worden, fünf neue Strafkammern einzurichten. Bis zum Sommer sollen die entsprechenden Stellen besetzt werden. Außerdem würden 20 neue Staatsanwälte eingestellt, so Behrendt weiter. Berliner Staatsanwälte klagen seit langem über Personalmangel und Überlastung. Folge ist, dass Ermittlungen immer seltener zu einer Anklage führen. Nach rbb-Informationen wurde im vergangenen Jahr in nur rund jedem fünften Ermittlungsverfahren Anklage erhoben.

Jeder Staatsanwalt soll ein eigenes Büro haben

Zudem klagt die Staatsanwaltschaft über zu wenige Büros. Von aktuell 360 Staatsanwälten sitzen derzeit 76 in beengten Zweierbüros. Hier gebe es einen Sanierungsrückstau, räumte Behrendt ein. "Wir haben Staatsanwälte, die sich mit anderen ein Büro teilen müssen – das bedrückt mich als Justizsenator." Geplant ist, das Verwaltungsgericht, das sich derzeit mit der Staatsanwaltschaft ein Gebäude in Moabit teilt, an den Kleistpark zu verlegen. Das Gebäude in Moabit soll dann allein der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stehen, so dass jeder Staatsanwalt auch ein eigenes Büro habe, kündigte Behrendt an. Allerdings sieht Behrendt bei der Berliner Justiz auch gute Entwicklungen. Bei Zivilprozessen liefen die Verfahren mittlerweile deutlich schneller als vor fünf oder zehn Jahren, so der Justizsenator.

Sendung: Inforadio, 19.03.2018, 16.25 Uhr