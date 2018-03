Gemeinsame Kabinettssitzung in Neuhardenberg

Vor 22 Jahren sollten Berlin und Brandenburg zu einem Bundesland verschmelzt werden. Auch wenn der Volksentscheid von 1996 scheiterte, stehen die beiden Bundesländer heute trotzdem vor gemeinsamen Aufgaben. Viele Berliner ziehen in den sogenannten Speckgürtel und pendeln dann gemeinsam mit Zehntausenden Brandenburgern zum Arbeiten nach Friedrichshain, Mitte oder Adlershof. Bei einer gemeinsamen Sitzung der Landesregierungen von Berlin und Brandenburg in Neuhardenberg (Landkreis Märkisch-Oderland) wurde darüber gesprochen, nach gemeinsamen Lösungen für geteilte Probleme gesucht.

So soll der bislang langsame Bahnverkehr von Deutschland nach Polen nun endlich ausgebaut werden. Nach einem jahrelangen Tauziehen zwischen den beiden Bundesländern und der Bundesregierung habe man sich auf einen durchgehend zweigleisigen Ausbau geeinigt, sagte der neue Chef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, der an der Sitzung in Neuhardenberg teilgenommen hatte.

Der Bahn-Vorstand für Infrastruktur, Ronald Pofalla, sprach von einem Durchbruch. Zwar müssten die bisherigen Pläne jetzt verändert werden, die Verzögerung daraus solle aber im Rahmen eines Pilotprojekts zur Beschleunigung nur ein Jahr dauern. Womöglich könne die neue, dann zweigleisige und elektrifizierte Strecke bereits 2023 in Betrieb gehen.

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) sagte: "Das ist ein sehr, sehr wichtiges Signal, auch in Richtung Polen." Dass die Strecke zweigleisig ausgebaut wird, war auch in Polen wiederholt gefordert worden.