In Berlin haben am Samstag mehrere tausend Menschen gegen den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien demonstriert. Die Teilnehmer zogen vom Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus zum Brandenburger Tor.



Zu dem Protest unter dem Motto "Freiheit für Afrin" hatten kurdische Verbände aufgerufen. Die Kundgebung seit weitgehend ohne Störungen abgelaufen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Einige prokurdische Fahnen mit verbotenen Symbolen seien beschlagnahmt worden.



Die türkische Armee hatte Mitte Januar die Grenze nach Syrien überschritten. Ziel der Offensive ist es, die Kurdenmiliz YPG aus der Region Afrin zu vertreiben. Sie wird von Ankara als Terrororganisation eingestuft.