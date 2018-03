Das Land Berlin hat Nachwuchssorgen - ob bei der Polizei, in der Verwaltung oder in den Schulen. Nun will Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) gegensteuern: Beamte, die auch mit 65 noch weiter arbeiten wollen, sollen dafür einen finanziellen Bonus bekommen.

Das Land Berlin reagiert auf den Nachwuchsmangel im öffentlichen Dienst und will Beamte mit finanziellen Anreizen auch über das Pensionierungsalter hinaus im Staatsdienst halten. Wie der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen am Dienstag mitteilte, hat er dazu einen Änderungsentwurf für das Beamtenbesoldungs- und Beamtenversorgungsgesetz erarbeitet.

Die Änderungen will der SPD-Politiker als Angebot an Beamte verstanden wissen, die mit 65 Jahren regulär in Pension gehen, aber dennoch weiter arbeiten wollen. Der Vorstoß ist aber auch eine Antwort des Senats auf den Personalmangel im öffentlichen Dienst. Wer will, der soll daher auch im Pensionsalter weiter arbeiten können.

Insbesondere Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hofft, Lehrer zum Weitermachen über die Altersgrenze hinaus bewegen zu können. Der Gesetzentwurf sieht einen Gehaltszuschlag in Höhe von 20 Prozent vor, wenn Beamte über die Pensionsgrenze hinaus weiter arbeiten. Ein gesonderter Zuschlag soll bei Teilzeitbeschäftigung gezahlt werden.