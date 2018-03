Es gibt Therapie-Angebote und Kontrollen, doch der Schmuggel von Drogen in Berliner Haftanstalten floriert: Denn viele Frauen und Männer in Haft sind abhängig.

In den Berliner Gefängnissen ist gut ein Viertel der Insassen drogen- oder medikamentenabhängig. Das hat die Justizverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der CDU mitgeteilt. Demnach gelten 1.150 der gut 4.200 Insassen als "substanzabhängig", was einem Anteil von 27,3 Prozent entspricht (Stand 31. März 2017). Er ist bei männlichen wie weiblichen Gefangenen gleich hoch.

Für Insassen mit Suchtproblemen gebe es diverse Therapie-Angebote, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Überdies werde versucht, dem Schmuggel von Drogen in die Justizvollzugsanstalten (JVA) mit mehr Kontrollen und Überwachung entgegenzuwirken.

So gab es laut Justizverwaltung im Vorjahr trotz Personalengpässen mindestens 43.601 Haftraumkontrollen in den Berliner JVA. Das entspricht einer Zunahme von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei zu zwei Anstalten für beide Jahre keine Angaben vorlagen. Zudem bilanziert die Statistik im Vorjahr 14 Einsätze von Spürhunden in den JVA nach 15 Einsätzen 2016.

Geplant sei, diese Aktionen auszuweiten, erklärte Justiz-Staatssekretärin Martina Gerlach in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage. Dazu liefen Gespräche mit der Berliner Polizei. Da es im Justizvollzug keine Drogenhunde gibt, kommen speziell geschulte Tiere des Landeskriminalamts zum Einsatz.