Elena Berlin Mittwoch, 21.03.2018 | 17:45 Uhr

"Dass es in der Hauptstadt aufwärts geht, ist an fast jeder Straßenecke zu spüren. Überall wird gebaut und gehämmert. Das Interesse von Investoren und Touristen ist ungebrochen. "



Klingt hier als hätte das nur positive Seiten. Leider schnellen die Mieten, trotz Mietpreisbremse, ungehindert in die Höhe. Das ist eindeutig den Investoren und Immobilienhaien zuzuschreiben. Ich selbst wohne in Freidrichhain, wer genau nun der Vermieterist, ist kaum aus meinem Vertrag ersichtlich, die Miete wird an ein anderes Unternehmen (in Kanada) überwiesen, als das welches im Mietvertrag steht. Und Ansprechpartner ist wieder eine andere Firma, die sich kein Stück um die Belange ihrer Mieter interessiert, da sie fernab in Frankfurt sitzt. Die Stadt Berlin sollte nun das gewonnene Geld in die Hand nehmen und versuchen dieses abverkaufen von Immonilien in ander Länder oder sogar Kontinente zu stoppen und am besten selbst die Häuser zu kaufen.