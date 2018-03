Im Zusammenhang mit den Gefängnis-Ausbrüchen in Berlin hat Justizsenator Dirk Behrendt von "strukturellen Herausforderungen" gesprochen. Die von Gutachtern festgestellten Mängel sollten noch in diesem Jahr abgestellt werden, sagte der Grünen-Politiker dem rbb.

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis90/Die Grünen) hat zugesagt, die Sicherheitsmängel in den Berliner Gefängnissen noch in diesem Jahr abzustellen. Bereits im Februar habe man damit begonnen, sagte Behrendt am Dienstag dem rbb. Auf Grundlage der beiden Gutachten, die die Justizverwaltung in Auftrag gegeben hatte und die seit Montag vorliegen, werde man nun weitere Veränderungen in Angriff nehmen.