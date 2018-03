Dass Franziska Giffey (SPD) der neuen Bundesregierung angehören würde - damit haben nur die wenigsten gerechnet. Am Mittwoch nun wird die bisherige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln als Familienministerin vereidigt - begleitet von guten Wünschen aus dem Kiez.

Kaum einer hatte sie auf dem Zettel, doch in Berlin hat sich Franziska Giffey längst einen Namen gemacht. Im April 2015 übernahm die aus Frankfurt (Oder) stammende SPD-Frau das schwierige Amt der Neuköllner Bezirksbürgermeisterin - und hat seitdem die Linie ihres Vorgängers Heinz Buschkowsky (ebenfalls SPD) in mancher Hinsicht fortgesetzt: liebenswert, aber zupackend, diplomatisch im Gespräch, entschieden in der Sache.