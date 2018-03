Kennen Sie Martin Hikel? Der 31-Jährige, selbst 2,08 Meter groß, tritt in beachtliche Fußstapfen. Am Mittwoch soll der junge SPD-Politiker neuer Bezirksbürgermeister von Neukölln werden. Und damit auf Bundesfamilienministerin Franziska Giffey folgen.

Am Vormittag muss er noch Abiturprüfungen abnehmen, dann wird sich Martin Hikel auf den Weg machen, neuer Bezirksbürgermeister Neuköllns zu werden: Am Mittwoch wird der Nachfolger Franziska Giffeys von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gewählt. Alles spricht dafür, dass der 31-jährige Lehrer aus Rudow die Amtsgeschäfte übernehmen wird.

Nun soll Martin Hikel den wohl vielfältigsten und berüchtigsten Bezirk der Stadt regieren - als Nachfolger der Frau, die es in nicht einmal drei Jahren Amtszeit zunächst zu einer erstaunlichen Popularität und dann gleich in die Bundespolitik brachte.

In der BVV führt er seit zwei Jahren die SPD-Fraktion, außerhalb aber ist er bisher nur wenigen bekannt. Hikel wohnt mitten im Körnerkiez und er fällt auf: 2,08 Meter groß, schlaksig, durchdringende blaue Augen. Er lehrt Mathe und Politik an der John-F.-Kennedy-Gemeinschaftsschule in Zehlendorf, Verwaltungserfahrung hat er keine.

Giffey hatte großen Erfolg mit ihrer Mischung aus Bürgernähe, Optimismus, Fleiß und dem konsequenten Durchsetzen von Regeln einem der berühmtesten "Problembezirke" des Landes. Nach seiner einstimmigen Nominierung kündigte Hikel an, Giffeys "pragmatischen und problemorientierten Kurs" fortzusetzen. "Wir setzen in Neukölln auf eine Politik der reichenden und unterstützenden Hand, die auch klare Stoppsignale sendet", sagte er vor kurzem.

Martin Hikel, verheiratet mit einer gelernten Erzieherin, tritt kein leichtes Erbe an, was auch daran liegt, dass Franziska Giffey die öffentliche Aufmerksamkeit stets virtuos zu nutzen wusste. In ihrem Schatten blieb wenig Platz, sich als möglicher Nachfolger zu profilieren. Parteigenossen beschreiben Hikel als sachlich, ausgleichend, sicher in seinen Themen Verkehr und Bildung - aber auch als wenig charismatisch. In den sozialen Medien spielt er, anders als Giffey, kaum eine Rolle.

Seinen Heimatbezirk kennt Hikel gut, mit all dessen Problemen. Der geborene Berliner verbrachte seine Jugend in Rudow und besuchte das Neuköllner Albert-Einstein-Gymnasium in Britz. Seit 2011 ist er Mitglied der BVV, seit 2014 Vorsitzender der SPD Rudow. Aber Hikel weiß, dass ihm erstmal wenige zutrauen, Neukölln nicht nur zu verwalten, sondern zu gestalten, anzuführen. Diese Skepsis muss er nun mit Einsatz widerlegen, aber es wird viele Monate dauern, bis er sich eingefuchst hat. Egal wie sich Martin Hikel also bewähren wird - ihn mit seiner Vorgängerin zu vergleichen, wäre unfair.

Anders als Giffey, will er deshalb nicht auch noch um den Neuköllner SPD-Vorsitz kandidieren, sondern sich nur auf sein Amt als Bezirksbürgermeister konzentrieren, hat er der "Berliner Zeitung" gesagt.