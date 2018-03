Online-Petition für mehr Kitaplätze in Berlin

30.000 Unterschriften in zwei Wochen

Eine Online-Petition für mehr Kitaplätze in Berlin hat zwei Wochen nach dem Start zehntausende Unterstützer gefunden. Unter der Überschrift "Wir brauchen Kitaplätze! Jetzt!" kamen auf change.org bis zum frühen Mittwochabend mehr als 30.400 Unterschriften zusammen.

Berlin wächst und wächst, die Geburtenrate steigt, Eltern brauchen Betreuungsplätze für ihre Kinder. Aber das Land kommt mit dem Bauen von Kitas nicht hinterher: Mittlerweile herrscht auch in bisher recht entspannten Kiezen Alarmstufe Rot.

Berlin bekommt den Kita-Mangel nicht in den Griff

Mit ihrer Petition, die an Bildungssenatorin Sandra Scheeres und Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) gerichtet ist, fordert die junge Mutter bessere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher, mehr Räumlichkeiten für Kitas und ein zentrales Kitaplatz-Suchsystem.

Wegen des stark wachsenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen hat der Senat "Schnellbau-Kitas" - Kindergartengebäude aus Fertigbauteilen - in fast allen Bezirken angekündigt. Die ersten sollen 2019 fertiggestellt sein. Ein größeres Problem ist allerdings der Mangel an Mitarbeitern.

Nach Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der in Berlin rund 500 Kitas betreibt, fehlen derzeit mehr als 1.000 Erzieherinnen und Erzieher in der Hauptstadt. Würden die Stellen nicht besetzt, blieben Kitaplätze frei. Verschärft wird diese Situation durch den Ausbau der Betreuung und das Bevölkerungswachstum in Berlin. Bis 2020 benötigt die Stadt zusätzliche 7.000 Stellen von Erziehern und Erzieherinnen.