Auch wenn das Durchschnittsalter laut amtlicher Statistik dort durchaus höher ist als andernorts: Bis zu jenem 3. März hatten sie nach allem, was der Senat bis dahin verbreitet hatte, den Eindruck, dass ihr Gelände dem künftigen neuen Stadtquartier gegenüberliegen soll. Doch nun gehört das Areal plötzlich zur Planung dazu. Was bedeutet: Pachtverträge könnten gekündigt, Eigentümer enteignet werden. Das alles zwar kaum vor dem Jahr 2030, doch die Kommentare im eigens eingerichteten Online-Forum zeigen, dass die Menschen alarmiert sind: "2030, also in zwölf Jahren, werde ich 93 Jahre jung sein, dann bekomme ich ein Ersatzgrundstück und darf neu bauen. Darauf freu ich mich jetzt schon."

Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) zeigt sich einsichtig. Es habe einen "Kommunikationsfehler" gegeben, sagt die Linken-Politikerin. Es sei nicht deutlich geworden, dass noch nichts entschieden sei. "Was bei der Auftaktveranstaltung an zusätzlichen Erfahrungen wieder neu gesammelt wurde, ist, dass man auch die Langfristigkeit und die Offenheit solcher Prozesse noch viel klarer kommunizieren muss."



Für die Anwohner aber bleibt das eigentliche Kommunikationsproblem die urplötzliche Verdopplung der Wohnungsbauzahlen und die damit in die Planung gerutschte Naherholungsanlage. "Wir fühlen uns da hochgradig in unserem Vertrauen missbraucht. Und so schnell wird es nicht leicht sein für den Senat dieses verloren gegangene Vertrauen wieder aufzubauen", sagt die Vorsitzendes Naherholungsareals, Landgraf.



Ein "Friedensgespräch" mit der Senatorin habe es zwar schon gegeben. Doch der Verdacht, dass die Bürgerbeteiligung am Ende doch nicht so ernst gemeint sein könnte, ist erstmal weiter in der Welt.