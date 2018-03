Lompscher hält an umstrittenem Bauprojekt in Pankow fest

10.000 anstatt der ursprünglich geplanten 6.000 Wohnungen: Dass im Areal Blankenburger Süden in Berlin-Pankow nun fast doppelt so viel gebaut werden soll wie geplant, stößt bei Anwohnern und Politikern auf Protest.

Kritik an Planungen für Blankenburger Süden in Berlin-Pankow

Nach rbb-Informationen stieß die Meldung in Koalitionskreisen auf Verwunderung. Zwar sei in den vergangenen Tagen auf verschiedenen Ebenen über das Thema Blankenburger Süden gesprochen worden - doch nirgendwo, so berichteten Teilnehmer verschiedener Runden, habe es dabei eine Festlegung oder Verabredung mit Blick auf die Zahl der Wohnungen gegeben. Weder am Montag bei einer Runde der Fraktionsvorsitzenden von SPD, Linken und Grünen noch am Freitag bei einem Treffen der stadtentwicklungspolitischen Fachsprecher sei das der Fall gewesen, versicherten führende Koalitionspolitiker dem rbb.