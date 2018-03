Vor allem nachts stehen sie in einer dunklen Seitenstraße an der Bülowstraße: Transsexuelle Prostituierte, die auf dem Schöneberger Straßenstrich anschaffen gehen. Doch viele von ihnen haben Angst. Immer häufiger werden sie Opfer von Angriffen.

Gezielte und häufige Angriffe auf transsexuelle Prostituierte werden in Mitte bzw. Schöneberg immer mehr zu einem akuten Problem. Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Bündnis90/Die Grünen) kündigte Gespräche mit der Polizei an und rief die Anwohner zu Aufmerksamkeit und Zivilcourage auf.

Einem Bericht des Homosexuellen-Magazins "Siegessäule" zufolge sollen an den Wochenenden nachts Männergruppen mit Autos vorfahren und die transsexuellen Prostituierten beschimpfen, mit Gegenständen bewerfen und mit Messern bedrohen und angreifen. Zu den Vorfällen soll es vor allem in einer einschlägig bekannten Straße im Kurfürstenkiez kommen.

Die massiven Probleme rund um den Straßenstrich an der Berliner Kurfürstenstraße hatten schon in der Vergangenheit das Bezirksamt Mitte auf den Plan gerufen. Ende Januar verschickte der Bezirk Mitte 6.100 Fragebögen an alle Haushalte in dem Gebiet. So wolle man klären, wie groß der Anteil der Bewohner sei , der unter Müll, öffentlichem Sex, Fäkalien, Kriminalität und Lärm leide, sagte der Bürgermeister von Dassel damals.