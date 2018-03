In Berlin soll ein weiterer Kältebus eingesetzt werden, um obdachlosen und wohnungslosen Menschen auf der Straße zu helfen. Um die Zahl der Kleinbusse, die von der Berliner Stadtmission und dem DRK auf die Straße geschickt werden, aufzustocken, wird ab Donnerstagabend ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark des Senats vorübergehend umfunktioniert. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mit. Somit sind in Berlin insgesamt vier Kältebusse unterwegs.

Die drei Kältehilfe-Busse, die in der Stadt unterwegs sind, seien laut Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) "so dermaßen überlastet", dass sie nicht alle Menschen in die Unterkünfte fahren könnten.

Die klirrende Kälte in Berlin sorgt auch für einen großen Bedarf an Obdachlosen-Schlafplätzen. Erst zum Wochenende hatte die Senatsverwaltung für Soziales 100 weitere Plätze im Hangar 3 in Tempelhof einrichten lassen.

Insgesamt stehen nun 1.200 Plätze zur Verfügung – und die sind in den letzten Tagen auch zu mehr als 100 Prozent ausgelastet gewesen. Da die Belegungszahlen schwanken, kommen die Notunterkünfte damit zurecht. Sozialsenatorin Breitenbach stellt auch fest, dass die Auslastung nicht so hoch bleibt: "Wir haben jetzt rund 1.200 Plätze geschaffen, in der letzten Woche noch einmal 100 Plätze mehr, weil uns klar war, dass jetzt noch einmal mehr Menschen das Angebot nutzen werden. In den letzten Tagen hatten wir eine Auslastung von über 100 Prozent, das geht jetzt schon wieder runter."